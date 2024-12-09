立委疑員工過勞「每日工作15小時」台鐵：2方式改善

2017年12月台鐵沙崙組列車長張銘元因過勞猝死，今年11月20日再發生花蓮和平車站司機員昏迷死亡。立委李昆澤今指出，台鐵現有員額為1萬5743人，根據台鐵今年10月加班時數及人數統計，加班總人數高達5725人，其中1871人加班超過30小時，嚴重危害員工及營運安全；另外台鐵員工體格檢查費用也低於高鐵。台鐵表示，將以2方式改善工時問題，並提高體格檢查費用，向高鐵看齊。

台鐵沙崙組列車長張銘元因過勞班表，多次休息時間未滿6小時，最後於2017年12月猝死，當時暴露台鐵部分輪班班次工時超過12小時；今年11月20日再發生花蓮和平車站54歲林姓機車長於駕駛座昏迷死亡，死因初步確認是心因性休克。

交通部長陳世凱、台鐵公司董事長杜微今赴立法院交通委員會報告及備詢。李昆澤指出，員工過勞對行車及乘客安全有很大疑慮，根據台鐵今年10月加班時數及人數統計統計，東區營運處每月工時長達322小時，等於該單位員工平均1天工作15小時。

這還不是單一個案，李昆澤進一步指出，根據台鐵加班時數及人數統計，加班30至35小時有469人、35至40小時511人、40小時以上891人，加班總人數5725人，其中加班30小時以上共1871人；而負責台鐵營運安全的營運安全處平均工時191.44小時、職業安全衛生室185.35小時。

李昆澤說，造成上述狀況，人力不足是最大問題，台鐵目前定員額（編制員額）16330人，預算員額17351人，實際員額（現有員額）15743人，總缺額1608人；另外，很多新進人員因薪資低、待遇差、工時長，因此僅把台鐵當跳板，累積經驗後就轉到其他軌道運輸或國營事業，尤其工務及電務新進人員離職率近5成最為嚴重。

杜微坦言，加班逾35至40小時的員工，多為現場工作的運務及機務人員，因輪班性質，工時較長，但強調絕對符合勞基法，未來將會注意員工工作負荷，在符合勞基法之下，調整員額以降低平均工作量；另外，本月也會公告招考第2批人員，透過這2方式來改善上述問題。

除了人力問題外，健康檢查也是重點。李昆澤表示，根據鐵路法第56條之4，台鐵、高鐵應編列預算提供員工每年至少健檢1次。

但比較高鐵與台鐵體檢經費，高鐵行車人員每年進行1次體健，新進人員為6400元，定期檢查為5800元，檢查項目包含運動心電圖、視野理學檢查、藥毒物、法定傳染病等；台鐵目前定期體格檢查費用1100元，健康檢查約3000元，總計4100元，仍低於高鐵的5800至6400元。

對此，杜微回應，將會增加定期體格檢查經費預算，希望在明年或後年開始增加，向高鐵看齊。