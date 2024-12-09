「工程師只有40K」？釣出一票人回應「年薪沒有150萬不要稱工程師」

台灣證券交易所日前公布全台上市公司2023年度非擔任主管職務全時員工薪資資訊，揭露內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數等，全台上市公司員工年度平均薪資則是123.2萬元，而半導體業則以174.5萬元，成為年度平均薪資最佳產業。有網友發文詢問：「工程師真的賺很多嗎？我之前查到除非是頂尖工程師，不然一般工程師薪資大概4萬多，只是好奇問問」。

此文一出引起網友熱烈討論接力回應，「看你工程師的定義，台電員工也是工程師，IC設計產業員工也是工程師但兩個薪水天差地遠」、「工程師上下限差距很大，70%都是4萬左右而已」、「新竹路邊問一個都120萬起跳」、「台灣除了半導體其他產業薪資都不太行」、「一大堆工廠都有工程師，但是基本上都是傳產製造業」、「年資三年以上的，好像很少聽說年薪150萬以下的」、「我的最基本定義，沒有年薪150萬不要稱工程師」、「看產業、看職位、看年資，應該年薪30萬到600萬都有吧」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據證交所的資料顯示，半導體業年度均薪高達174.5萬元，名列2023年度所有產業之冠，上班族想投入科技業的原因主要有優渥的薪資待遇、員工福利完備、產業前景看好、年終分紅很可觀以及升遷制度健全，其中受惠於AI技術的崛起，相關職缺是近年成長最快速的職缺類型，在求職端的熱度穩定上升，是上班族近三年關注度最高的領域。

曾仲葳指出，1111人力銀行資料庫中，有超過14萬筆科技業工作機會，顯示就業市場對於科技人才的需求持續維持在高點。時值歲末年終，有心在年後轉換工作的科技人早已熱身起跑，科技島網站的「職缺百科」，內容蒐羅科技業12大領域、上百種職務說明，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，提供有意投入科技產業的求職者，全面深入了解不同職務類別，與投身科技產業所需的職能，以利在應試前做好萬全準備。

1111人力銀行發言人總經理張篆楷表示，AI 工具的快速崛起，正在重新定義程式設計師與數據分析師的工作模式，這場技術革命不僅帶來挑戰，也為職場開啟全新可能。