快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

「工程師只有40K」？釣出一票人回應「年薪沒有150萬不要稱工程師」

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
IC設計產業工程師與一般工程師的薪資天差地遠。圖為IC設計產品示意圖。（路透）【作者：張宇宏，日期：2024-05-29，數位典藏序號：20240529212206397】
IC設計產業工程師與一般工程師的薪資天差地遠。圖為IC設計產品示意圖。（路透）【作者：張宇宏，日期：2024-05-29，數位典藏序號：20240529212206397】

台灣證券交易所日前公布全台上市公司2023年度非擔任主管職務全時員工薪資資訊，揭露內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數等，全台上市公司員工年度平均薪資則是123.2萬元，而半導體業則以174.5萬元，成為年度平均薪資最佳產業。有網友發文詢問：「工程師真的賺很多嗎？我之前查到除非是頂尖工程師，不然一般工程師薪資大概4萬多，只是好奇問問」。

此文一出引起網友熱烈討論接力回應，「看你工程師的定義，台電員工也是工程師，IC設計產業員工也是工程師但兩個薪水天差地遠」、「工程師上下限差距很大，70%都是4萬左右而已」、「新竹路邊問一個都120萬起跳」、「台灣除了半導體其他產業薪資都不太行」、「一大堆工廠都有工程師，但是基本上都是傳產製造業」、「年資三年以上的，好像很少聽說年薪150萬以下的」、「我的最基本定義，沒有年薪150萬不要稱工程師」、「看產業、看職位、看年資，應該年薪30萬到600萬都有吧」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據證交所的資料顯示，半導體業年度均薪高達174.5萬元，名列2023年度所有產業之冠，上班族想投入科技業的原因主要有優渥的薪資待遇、員工福利完備、產業前景看好、年終分紅很可觀以及升遷制度健全，其中受惠於AI技術的崛起，相關職缺是近年成長最快速的職缺類型，在求職端的熱度穩定上升，是上班族近三年關注度最高的領域。

曾仲葳指出，1111人力銀行資料庫中，有超過14萬筆科技業工作機會，顯示就業市場對於科技人才的需求持續維持在高點。時值歲末年終，有心在年後轉換工作的科技人早已熱身起跑，科技島網站的「職缺百科」，內容蒐羅科技業12大領域、上百種職務說明，包括電腦軟硬體、系統網管、資料科學、雲端技術、資訊安全、系統開發、電子通訊、光電光學、IC半導體、機械製程、維修品管、醫藥生技中，近百職缺選項，提供有意投入科技產業的求職者，全面深入了解不同職務類別，與投身科技產業所需的職能，以利在應試前做好萬全準備。

1111人力銀行發言人總經理張篆楷表示，AI 工具的快速崛起，正在重新定義程式設計師與數據分析師的工作模式，這場技術革命不僅帶來挑戰，也為職場開啟全新可能。

工程師 薪資

延伸閱讀

工程師賺很多嗎？ 進入「這行業」年度均薪高達174.5萬

驚見尪偷藏整屋模型…人妻好奇「花多少？」 店家神回眾男性按讚：真英雄

賈永婕到底做錯了什麼？陳沂「揭1關鍵」釣出本尊5字回應

不是因為瘋棒球！7成3上班族曾前進大巨蛋 主要原因竟是這個

相關新聞

立委疑員工過勞「每日工作15小時」台鐵：2方式改善

2017年12月台鐵沙崙組列車長張銘元因過勞猝死，今年11月20日再發生花蓮和平車站司機員昏迷死亡。立委李昆澤今指出，台...

工程師賺很多嗎？ 進入「這行業」年度均薪高達174.5萬

台灣證券交易所日前公布全台上市公司2023年度非擔任主管職務全時員工薪資資訊，揭露內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數...

「工程師只有40K」？釣出一票人回應「年薪沒有150萬不要稱工程師」

台灣證券交易所日前公布全台上市公司2023年度非擔任主管職務全時員工薪資資訊，揭露內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數...

台鐵工時長？每月加班破30小時有1871人「安全堪憂」 董事長回應了

民進黨立委李昆澤今天指出，台鐵部分單位工時長，甚至每天工作近15小時，每月加班破30小時者有1871人，但涉及運輸安全，...

台灣勞工工時太長…爭取提高加班費？勞長：盡力爭取

台灣受僱勞工去年平均年總工時為2,020個小時，較前年多出15個小時。國民黨立委王育敏9日在立法院社福委員會質詢，是否要...

他羨慕同事單身沒貸款勇拒加班 自揭重擔反遭吐槽：快分手

如果可以選擇，你會選擇沒有房貸、車貸，且沒有家庭要養的人生嗎？一名男網友發文，稱最近公司來了個22歲的新人，沒房貸、車貸、住家裡又單身，讓他很羨慕這種「沒壓力」的生活，忍不住直呼：「羨慕沒房貸車貸的同事，我也好想躺平」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。