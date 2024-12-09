快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

台灣勞工工時太長…爭取提高加班費？勞長：盡力爭取

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
國民黨立委王育敏9日在立法院社福委員會質詢，是否要提高加班費？新任勞動部長洪申翰表示，「盡力爭取」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王育敏9日在立法院社福委員會質詢，是否要提高加班費？新任勞動部長洪申翰表示，「盡力爭取」。圖／聯合報系資料照片

台灣受僱勞工去年平均年總工時為2,020個小時，較前年多出15個小時。國民黨立委王育敏9日在立法院社福委員會質詢，是否要提高加班費？新任勞動部長洪申翰表示，「盡力爭取」。

洪申翰9日赴立法院社會委員會進行勞動部業務報告。王育敏質詢，洪申翰上任後對於勞工關切議題，都以模糊方式表達，批評他無法為勞工爭取權益。

王育敏質詢要不要恢復七天國定假日？洪申翰回答，國定假日主管機關是內政部，他會在跨部會議上，將勞工訴求與主張表達出來。王育敏則批他，不敢表態。

因勞動部是「勞基法」主管機關，王育敏質詢，台灣勞工長工時，是不是應要提高加班費，為勞工爭取權益、並改善工時？對此，洪申翰僅說，盡力爭取。

王育敏也質詢，洪申翰對勞保年改係延續前部長何佩珊「撥補就是改革」的立場，那究竟要撥補多少，勞保才不會破產？洪申翰表示，目前勞保基金水位破兆元，撥補只是方法之一，政府就是負最終責任。

王育敏說，政府撥補勞保是否入法？洪申翰說，不論入不入法，都是政府負最後責任。他說，他正向看待此議題。

加班費 勞保基金 王育敏

延伸閱讀

北分署重啟調查本周出爐 洪申翰：職場霸凌決不吃案

挺不挺警消組工會？ 洪申翰：可先談結社、協商權

勞保改革首度表態 洪申翰：沒有砍老年給付規畫

就安基金濫用再一筆？立委揭勞動部砸12億辦技能競賽

相關新聞

立委疑員工過勞「每日工作15小時」台鐵：2方式改善

2017年12月台鐵沙崙組列車長張銘元因過勞猝死，今年11月20日再發生花蓮和平車站司機員昏迷死亡。立委李昆澤今指出，台...

工程師賺很多嗎？ 進入「這行業」年度均薪高達174.5萬

台灣證券交易所日前公布全台上市公司2023年度非擔任主管職務全時員工薪資資訊，揭露內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數...

「工程師只有40K」？釣出一票人回應「年薪沒有150萬不要稱工程師」

台灣證券交易所日前公布全台上市公司2023年度非擔任主管職務全時員工薪資資訊，揭露內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數...

台鐵工時長？每月加班破30小時有1871人「安全堪憂」 董事長回應了

民進黨立委李昆澤今天指出，台鐵部分單位工時長，甚至每天工作近15小時，每月加班破30小時者有1871人，但涉及運輸安全，...

台灣勞工工時太長…爭取提高加班費？勞長：盡力爭取

台灣受僱勞工去年平均年總工時為2,020個小時，較前年多出15個小時。國民黨立委王育敏9日在立法院社福委員會質詢，是否要...

他羨慕同事單身沒貸款勇拒加班 自揭重擔反遭吐槽：快分手

如果可以選擇，你會選擇沒有房貸、車貸，且沒有家庭要養的人生嗎？一名男網友發文，稱最近公司來了個22歲的新人，沒房貸、車貸、住家裡又單身，讓他很羨慕這種「沒壓力」的生活，忍不住直呼：「羨慕沒房貸車貸的同事，我也好想躺平」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。