台灣勞工工時太長…爭取提高加班費？勞長：盡力爭取

台灣受僱勞工去年平均年總工時為2,020個小時，較前年多出15個小時。國民黨立委王育敏9日在立法院社福委員會質詢，是否要提高加班費？新任勞動部長洪申翰表示，「盡力爭取」。

洪申翰9日赴立法院社會委員會進行勞動部業務報告。王育敏質詢，洪申翰上任後對於勞工關切議題，都以模糊方式表達，批評他無法為勞工爭取權益。

王育敏質詢要不要恢復七天國定假日？洪申翰回答，國定假日主管機關是內政部，他會在跨部會議上，將勞工訴求與主張表達出來。王育敏則批他，不敢表態。

因勞動部是「勞基法」主管機關，王育敏質詢，台灣勞工長工時，是不是應要提高加班費，為勞工爭取權益、並改善工時？對此，洪申翰僅說，盡力爭取。

王育敏也質詢，洪申翰對勞保年改係延續前部長何佩珊「撥補就是改革」的立場，那究竟要撥補多少，勞保才不會破產？洪申翰表示，目前勞保基金水位破兆元，撥補只是方法之一，政府就是負最終責任。

王育敏說，政府撥補勞保是否入法？洪申翰說，不論入不入法，都是政府負最後責任。他說，他正向看待此議題。