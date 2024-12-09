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台鐵工時長？每月加班破30小時有1871人「安全堪憂」 董事長回應了

中央社／ 台北9日電
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

民進黨立委李昆澤今天指出，台鐵部分單位工時長，甚至每天工作近15小時，每月加班破30小時者有1871人，但涉及運輸安全，應該改善。台鐵董事長杜微表示，會調整工作量不要讓負擔太重。

立法院交通委員會今天審查交通部航港局等單位預算，並邀請交通部長陳世凱備質詢。其中根據台鐵書面報告，台鐵準點率已提高至97.5%以上，旅客滿意度84分以上，員工離職率每年3%以下。

民進黨立委李昆澤表示，根據統計，台鐵東區營運處單月最長工時超過300小時，每天工作將近15小時。

此外，李昆澤表示，根據台鐵加班時數及人數統計，單月加班超過30小時以上就有1871人，平均工時前5高的為營運安全處、企劃處、職業安全衛生室、人力資源處及公共事務處。

李昆澤指出，負責營運安全的單位，工時卻這麼長，對台鐵營運安全是很大考驗，應該進行改善。

台鐵董事長杜微表示，員工工作都很辛苦，但工時和負荷都符合勞動基準法規定，加班時數超過35或40小時以上者都以現場運務或機務為主，尤其是乘務人員，會調整員額讓平均工作負擔降下來。

李昆澤提到，台鐵法定員額1萬6330人，缺額高達1608人，因為薪資待遇、工時問題，讓很多人都把台鐵當作跳板，累積經驗後就轉到軌道運輸或國營事業，尤其工務及電務離職率將近5成。

杜微表示，電務有技術性，的確有這個情形，改善將分為2項，除了員工的工作負荷會留意之外，這個月也會公告招考第2批員工。

台鐵 工時

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