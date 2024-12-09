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他羨慕同事單身沒貸款勇拒加班 自揭重擔反遭吐槽：快分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友很羨慕沒房貸、車貸、住家裡又單身的同事。圖／Ingimage
一名男網友很羨慕沒房貸、車貸、住家裡又單身的同事。圖／Ingimage

如果可以選擇，你想要沒有房貸、車貸，且沒有家庭要養的人生嗎？一名男網友發文，稱最近公司來了個22歲的新人，沒房貸、車貸、住家裡又單身，讓他很羨慕這種「沒壓力」的生活，忍不住直呼：「羨慕沒房貸車貸的同事，我也好想躺平」。

一名男網友在Dcard發文，表示近日公司來了個22歲的新人，原PO負責帶他，因為年紀相仿所以很聊得來，後來才知道，這個新人沒房貸、車貸、住家裡又單身，而且還有很多的餘錢可以去定期定額投資，而原PO不僅有車貸，更有30年房貸，還有女友要養，讓他坦言「很羨慕」新人沒壓力的生活。

原PO表示，「一身輕」的新人在面對主管無理時，也會立即回嘴，常常拒絕加班，主管塞一堆雜事也會回絕，只做分內的事情；而原PO為了繳房貸車貸只能選擇默默吞下，怕考績被打差或被主管討厭，加班也是得加滿，不然生活會很拮据。兩者對比，讓他直言：「我也好想躺平」。

此文一出，不少網友質疑原PO為何要「養女友」，「解決方法：跟女友分手，房子車子都賣掉」、「女朋友不能養活自己嗎？幫忙減輕一些壓力吧」、「為啥女友要養？她沒法工作嗎」、「養小孩就算了為啥要養女友」、「這都是自己的選擇呀！而且為什麼女友要你養」。

也有過來人表示，「一身輕」的生活真的很舒服，「這我，感謝父母讓我有車有房無貸款，誰敢叫我加班我就離職，連續裸辭三次了，反正生活沒壓力，無業期間順便出國玩」、「根本我，沒有負債的人生好舒服」。

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