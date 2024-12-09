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科技業沒自主權…年收600萬男想創業 網分析當老闆特質：心臟要強

聯合新聞網／ 綜合報導
一名30歲的男網友想自己創業，網友們列舉了幾項當老闆的「特質」。示意圖／ingimage
一名30歲的男網友想自己創業，網友們列舉了幾項當老闆的「特質」。示意圖／ingimage

許多人都有想要自己創業當「老闆」的夢想，但是當老闆究竟需要什麼特質呢？一名30歲的男網友發文，稱自己年收600萬，另一位創業的同學淨收入也是600萬，且更有「自主權」，因此他也想自己創業，對此，網友們列舉了幾項當老闆的「特質」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己30歲，是科技業員工，去年總收入600萬，科技本業280萬、副業150萬、股市170萬，另一位國中同學自從高中畢業後就出來工作，如今創業開了兩間店，扣掉所有的開銷，淨收入也是600萬。

原PO坦言，他自己也想當老闆，不想一輩子給人「打工」，所以正在累積副業，也靠科技本業累積資金。原PO認為，同樣收入下，自己當老闆比當科技業員工好，因為當公司的「螺絲釘」並沒有自主權，而即使是當小店老闆，也能有自主權。對此，他請教網友們的意見。

此文一出，不少網友提到當老闆「特質」，「自己當老闆真的心臟要很強大，員工都靠你吃飯，需要更強大的責任感」、「當老闆壓力很大的，你必須能力夠強、反應敏捷、格局夠大、不怕吃虧」、「對方能當上老闆能賺這麼多靠他的實力推廣人脈」、「要有眼光跟賭注，而且初期很辛苦什麼都要自己來」。

也有過來人分享親友經驗，表示當老闆很辛苦，「我不熟的親戚，做台灣的觀光旅遊業，巔峰時總資產大概五億多一點，十幾年前我還小，台灣觀光就苟延殘喘了，轉型一年就燒了2.7億」、「如果是服務業 ，年收約300，但休假很少，現在員工不好請，而且少子化，以後人事、房租，等等開銷會越來越重」。

創業 科技業 職場

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