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把握跳槽為自己加薪 疫後專案缺工獎勵津貼一把罩

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市就業務服處將於12月9日至12月13日邀集20家企業，包含餐飲、旅宿、零售、公共自行車租賃、物業服務、娛樂休閒及居家長照服務等企業辦理現場徵才活動。徵才活動地點9日在景美就服站，10日在西門、內湖、北投就服站，11日在西門就服站，12日在南港東明青銀及艋舺就服站，13日在景美與西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，共釋出1,205個工作機會。歡迎有求職、轉職與兼職等需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本週徵才廠商有統一超商（2912）、中興保全科技（9917）、達美樂披薩、家樂福、微笑單車(YouBike)、佐丹奴、新加坡商傲勝全球(OSIM)、萊爾富、雲雀國際、王品餐飲、漢記(朱記餡餅粥)、台灣壽司郎、星樂活居家長照、錢櫃、統康生活事業(Mia C'bon頂級超市)、台北國泰萬怡酒店、安馨居家長照、統一多拿滋、安橋公寓大廈管理、一之軒食品等共計20家企業。

就服處強調，「疫後改善缺工擴大就業方案」展延至12月31日止，有「錢櫃」中班正職42.5K起、夜班正職37.5K、吧檯正職-夜班37.5K、夜班清潔人員36.5K、兼職時薪183-203元；「台灣壽司郎」正職人員40K、兼職人員時薪220元，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬、部分工時每月5,000）!挑戰高薪就趁現在!歡迎有意從事餐飲業的民眾，可以把握此加薪的大好機會！

勞動局高寶華局長表示，歡慶聖誕佳節，逐漸進入年底消費旺季，企業已開始提前補足人力，積極招攬人才，本週現場徵才主要以零售與餐飲業為主，共釋出886個工作機會，佔當週總工作機會數七成以上最為熱烈，歡迎具服務熱誠求職朋友踴躍前往現場應徵，豐富職涯與多元企業提供選擇。

高薪部份，「雲雀國際」釋出儲備店主廚、儲備店經理、倉儲物流配送司機(具普通汽車駕照)與總公司勞安管理師(需具乙級職業安全衛生管理員證照)皆40K-45K，「萊爾富」儲備區經理42K起薪，「錢櫃」中班正職42.5K、中班儲備幹部45.5K，「微笑單車」夜班調度專員與夜班維護專員40.1K-45K起薪獎金另計，「台灣壽司郎」正職人員40K，另新加坡商傲勝全球(OSIM)釋出20名銷售人員職缺，高薪有望可達70K，歡迎有志者至現場參加徵才。此外，本次家樂福內湖、三民店，釋出寒假短期工作職缺，包含營運服務專員、收銀服務專員、網購理貨人員，共計30個工作機會，想把握寒假打工的朋友，歡迎12月10日至內湖就服站深入了解。

徵才活動 餐飲業

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