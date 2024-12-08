勞工去年總工時 又多15小時

勞動部最新國際勞動統計數據出爐，台灣受僱勞工去年平均年總工時為二○二○個小時，較前年多出十五個小時之多，在卅九個ＯＥＣＤ主要國家中，暫排名第五，亞洲國家則僅次新加坡。

勞動部條平司長黃維琛說，台灣平均年總工時高，跟勞動就業結構有關，若將來中高齡、二就婦女勞參率提高，改變就業結構，總工時就會下降。

據勞動部統計，撇除歷年冠軍的哥倫比亞尚未有數據，台灣受僱勞工去年平均年總工時為二○二○小時，在卅九個ＯＥＣＤ主要國家裡排名第五。第一名為墨西哥二三二三個小時、其次是新加坡二二六七個小時、哥斯大黎加二二四五個小時、智利二○三二小時。

與鄰近亞洲國家相比，台灣平均年總工時僅次新加坡，南韓則以一八七四小時緊追台灣，日本更只有一六三七小時。若比較近十年數據，新加坡較二○一三年減少一三五小時、南韓減少一九七個小時，台灣僅減少一○四小時。

新冠疫情爆發前的二○一九年，台灣勞工年均總工時為二○二六小時，排名世界第五高；疫情期間，不少企業實施減班休息（無薪假），二○二一年的平均年總工時略為下降，僅兩千個小時，二○二二年則回升到二○○五個小時，去年又更高，平均年總工時為二○二○個小時，接近疫情前水準。

對於台灣工時排名居高不下，黃維琛表示，細分全時與部分工時就業者，年平均總工時會受到部分工時占比多寡影響，台灣部分工時工作者比率僅百分之三點四，遠比日本百分之廿四點八、南韓百分之十六點一來得低。

黃維琛說，若單看全時就業者每周周工時，台灣為四十一點五小時，比日本的四十二點九、韓國四十三點八還低，台灣總工時其實不算高，只比正常工時四十小時高出一點。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，要讓工時下降，除了應全面落實周休二日，就是增加國定假日。另外，這幾年歐美國家、新加坡、日本部分企業陸續試辦周休三日，台灣政府也應該多鼓勵企業試辦，而產業轉型升級也有助降低工時，當人機協作，勞力密集工作就會減少。

戴國榮強調，企業應推動工時彈性化，讓員工上下班時間更彈性，或提供彈性休假天數等，透過釋出部分工時職缺、職務再設計，也可提高中高齡與高齡者、二度就業婦女勞參率，也可增加部分工時就業者。