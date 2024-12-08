想讓工時不增加 學者：先落實周休二日

歐美近年掀起工時革命，降低工時早成趨勢。台灣雖然看似工時逐年下降，但速度還是太慢，去年甚至比前年多出十五個小時。要讓國人工時不再增加，學者一致認為，應先從全面落實周休二日下手。

政大勞工所教授成之約說，台灣的工時難以顯著降低，跟職場文化、雇主思維有很大關係，也因為台灣薪資偏低，不少勞工只能透過加班增加收入，也不排除因為薪水不高，勞工相對不重視效率，這些交互因素惡性循環，導致工時高居不下，重點不在休假日多寡，應是在如何維持每周四十小時的正常工時。全面落實周休二日，就可反映在總工時減少。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻也認為應先全面落實周休二日。他指出，至今仍有一成多的勞工每周工作六天，這些人集中在保全業、傳統製造業等，拉高了整體勞工工時。

李健鴻說，歐洲工時明顯低，關鍵在於工時制度，德國等國家「工時帳戶制」行之有年，透過勞資協商一定期間內的工作時數，勞資雙方都可提出需求，達成工時上限共識，當一季或一個月的結算周期截止，再重新協商。假設少於上限，就是工時赤字，勞工就要補工時，若有工時盈餘，雇主就要讓勞工補休或給加班費。