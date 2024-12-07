好累！台灣去年平均總工時2020小時 主要國家暫居第5

勞動部最新的國際勞動統計數據近期出爐，台灣受僱勞工去年平均年總工時為2020個小時，在39個主要國家之中，暫排名第5，亞洲國家則僅次新加坡。跟前年相比，台灣勞工去年平均總工時多出15個小時，勞動部官員說，差不多回到疫情前水準，又因為我國部分工時工作者占比僅3.4%，遠低於其他國家，平均起來的工時才會高居不下，若只看全時工作者的平均年總工時41.5小時，比日本的42.9小時多、韓國43.8%都還低。

據勞動部統計，撇除歷年冠軍的哥倫比亞尚未有數據，台灣受僱勞工去年的平均年總工時2020小時，在卅九個主要國家裡排名第5，目前第一名為墨西哥2323、第二名是新加坡2267小時，第三名、第四名則分別是哥斯大黎加2245、智利2032小時。過往排名變動都不大。

與鄰近亞洲國家相比，台灣平均年總工時僅次新加坡，南韓1874小時，日本更只有1637小時。若看近10年增減數據，新加坡較2013年減少135小時、台灣減少104小時，南韓跟日本則分別減少197、109小時。

勞動部條平司司長黃維琛解釋，去年台灣總工時2020小時，比前年多出15小時，些微差距只是每年工作天數差別，去年總工時差不多回復到疫情前的水準，2020年平均年總工時也是2020小時，2019年為2026小時。

對於台灣工時排名居高不下，黃維琛指出，細分全時與部分工時就業者，年平均總工時會受到部分工時占比多寡影響，台灣部分工時工作者比率僅3.4％，遠比日本24.8％、韓國16.1來得低，尤其韓國去年部分工時者大幅增加。若單看全時就業者每周周工時，台灣為41.5小時，比日本的42.9、韓國43.8小時還低，台灣年總工時其實不算高，只比正常工時40小時高出一點。

黃維琛說，台灣平均年總工時高，跟勞動就業結構有關，若將來中高齡、二就婦女勞參率提高，改變就業結構，總工時應會隨之下降。