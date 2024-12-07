50歲家庭主婦難回歸職場？網勸「這心態要改」：機會一直都在

許多媽媽會為了兒女犧牲事業，進而辭職回歸家庭成為家庭主婦，然而當沒有工作的時間久了，若想再次回歸職場恐怕就會有很大的難度。一名離開職場13年的家庭主婦想再次工作，卻擔心「50歲的人是不是只能做勞力付出？」其他人建議「只要不侷限在文書工作上的話機會一直都有」。也有過來人分享自身回歸社會後又考上護理師證照的經歷，自揭「熬過就是妳的」。

一名網友在爆料公社貼文表示，她是一名家庭主婦，已經離開職場約13年，他擔心與社會脫節，可能因此找不到工作，「現在的文書行政是不是只請年輕的，像我這樣50歲的人，只能做勞力付出嗎？」她補充自己13年前的工作是行政職的會計，最高學歷為大學。

不少人認為，只要不侷限在文書工作，機會到處都有，留言「拜託到處都有工作只要肯出去做都有機會」、「飯店房務也很缺人啊」、「問就是保全，現在一堆大樓女保全當得比男的還要強」、「科技廠清潔的或者保全，都很好應徵，而且薪水不錯，50歲還很年輕」、「全聯、麥當勞」、「沒有不能做的，只有妳不喜歡而已」。

有過人來留言「沒有不能，是妳做不做得到。我也是全職媽媽12年，中間花了4年回去讀大學進修部，而後考到證照就出來當護理師了，剛開始真的很脫節，中間很難熬，但熬過就你的了」。

也有人表示「要看妳當初會計經驗幾年還有你本身能力跟學歷等等，一開始回歸一定會比較吃虧，畢竟脫節社會太久，但是能力好的人爬的很快，那如果妳本身會計經驗就沒有很長、能力也普通，那就別想說要多好的薪水跟工作了，有工作就加減做吧」、「台灣企業還沒完全意識到高齡化，還有妳的專業技能還記得多少？」、「主要還是13年的空白、工作認知落差、職場環境變化、同事年紀差異，這部分可能會非常不習慣」。