新鮮人就業、找工作不急 薪水到位才會讓人有工作動力

根據1111人力銀行6日發布的最新調查顯示，今年的畢業生，有近五成的新鮮人已經換過工作，而在這群曾經轉職的年輕人中，更有34.4%換了第三份工作。究其原因，薪資不滿意高居榜首，占46.6%。而從個案故事，也不難發現，時下年輕人找工作不急，「薪水到位」才會讓人有工作動力的就業新趨勢。

畢業於知名私立大學管理科學系，職場社會新鮮人的呂小姐，對於未來其實有點迷茫。呂小姐的第一份正式工作是在外商銀行擔任約聘3個月的信用卡業務電話客服，月薪33K，約聘期結束，該公司評估呂小姐合格得以轉為正職，但她認為新鮮人起薪至少要3萬5千元，才會讓人有工作動力，在評估工作量、員工福利以及年終獎金計算方式後，便決定婉拒轉正職，想尋求更好的選擇。

在挑選工作時，呂小姐最在意的是職務能否與所學相關，薪資倒是其次。呂小姐直言，現在到處缺工，要有一份工作其實不難找，只是理想工作第一順位是理財專員一職。

「你工作開心就好」是家人對於呂小姐唯一的要求，與家人同住、尚無經濟壓力的呂小姐打算現在先多看公司、工作條件，年後在開始積極投遞履歷，目前以接活動打零工賺取零用錢，多方摸索興趣所在，未來也不排除朝人力資源方面的工作發展。

今年六月從踏出校門的新鮮人「抓抓」，在校期間積極爭取各種實習缺，雖然上一份工作，因為公司內部人事鬥爭而成為犧牲者「被離職」，但憑著過往豐富的工作經歷，很快又找到目前科技公司內容行銷一職，薪水落在45-50K，很符合自己的理想薪資水準。

就讀知名國立大學工管系，後來大三轉中文系畢業的抓抓說，文學詩詞是自己的興趣，在校期間也從事家教，教導國高中生寫作和國文，手上最多有三個學生；但同時意識到，未來可能不好找工作，所以努力參與不同產業的實習機會，包括公益慈善、電影產業、展覽業、科技業等，探索個人志向之餘，也累積不同的工作經驗與視野。

抓抓分享，曾經遇到面試官認為她的實習經歷太多，質疑穩定性不夠，甚至要她詳細說明離職理由為何，讓她不禁感嘆「Ｚ世代容易被貼標籤」，摸索興趣反而被認為是沒耐性沒定性，成為求職扣分選項。

抓抓今年畢業後的第一份工作，在複合式空間擔任儲備幹部，到職三個月就無辜捲入舊店長與出資老闆的糾紛，因而慘遭被離職，還好很幸運地又找到科技公司行銷一職，更慶幸自己當初在校期間的多方探索和累積，才能拿到不錯的待遇，她鼓勵新鮮人不要擔心被外界定義，要活出自己喜歡的樣子。

現年22歲就讀國立大學舞蹈系的林先生，目前半工半讀，接代課老師、也接臨演工作，賺一點自己的零用錢，因為加修教育學程，因此明年1月才會畢業。今年暑假時，他也沒有閒著，應徵舞蹈教室助理，工作時間從白天8點到晚上10點，累積第一線的教學經驗，工時頗長，月薪卻只有3萬多。

實際到教學現場，林先生才發現，自己會跳舞跟教人跳舞根本是兩件事，要成為一名稱職的舞蹈老師，必須馬上看出學生的問題所在，果斷下達明確的舞蹈動作指令，深感自己的教學技巧還不成熟，當老師似乎不是一個能樂在工作的選擇。

林先生從小就是讀舞蹈班，靠著努力與天賦一路苦過來，身為舞蹈人，身上有大大小小的舊疾，長大後發現，練完舞想放鬆，可以利用推拿按摩來紓緩，加上整骨整復等的治療方式，可以與撥筋技術結合，促進身體健康和表現，於是興起培養第二專長的念頭，因此林先生希望未來除了代課教舞外，能轉型發展整復推拿的第二專長，計畫在明年兵役4個月後，簽約接受培訓。