主管硬凹門市人員製作商品DM 網友嘆：學設計真的常吃虧

近幾年，商品DM設計行情約為1,000-4,000元左右，會根據客戶需求而調整金額大小。有位母親在門市擔任店員，被主管得知店員的女兒從事設計產業後，竟威脅店員得做完商品DM才能下班，事件讓店員的女兒氣到發文抱怨。

一名網友在Threads上發文，說明母親在一家大公司擔任門市店員，每月只領3萬元左右的薪資，一次被上級得知女兒（原PO）從事設計產業後，便時常要求母親製作商品DM圖，並威脅沒做出來就不准下班，她只好求助女兒幫忙，氣得原PO發文抱怨。

貼文曝光後，網友們留言提出各種不同的建議，「一定要做很醜，最好手繪歪七扭八，再獻上誠意滿滿的眼神，下次就會找別人了」、「估價單先送，沒簽就不做」、「趁機拓展業務，報價加個三成，然後再跟經理說自己人給他95折」。

也有人認為公司限制下班時間太超過了，「直接寄存證信函，說不再接無償案子，反過去說『我會每個月請勞動局來勞檢，看你們有沒有付加班費』」、「檢舉避免下一個受害者」、「請勞動部來接下班」。

部分讀設計系、從事設計相關工作的網友則深有同感，感嘆學設計真的很常吃虧，「之前在日貨代理商擔任小編，進去後天天都有東西要做，連他們要去聚餐的桌牌號碼都要我設計」、「設計人的悲哀～曾當業務助理⋯也是被叫去商設做官網圖、DM…說不會還叫我用自己下班時間跟自己的錢去學！」