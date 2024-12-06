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常換工作被媽碎念 她據理力爭「一輩子只做一種工作才可憐」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的妹妹遇到不喜歡的工作就會辭職，卻也因此讓媽媽看不下去。示意圖／ingimage
原PO的妹妹遇到不喜歡的工作就會辭職，卻也因此讓媽媽看不下去。示意圖／ingimage

職場上許多年輕人因為工作做不久而被稱為「草莓族」，意指經不起壓力而離職，但現在這種觀念恐怕已經過時了。有一名女網友透露妹妹常常換工作，只要覺得不是自己喜歡的就換，這樣的作法讓媽媽很有意見，但她卻是站在妹妹這一邊，也不禁想問大家是媽媽太保守，還是妹妹想法對？

原PO在Dcard發文表示，妹妹目前是醫事人員，在醫療體系工作，但之前常常換工作，只要發現不是自己喜歡的，就會在一兩個月內離職。日前妹妹拿學分證明要去換執照，被媽媽看到，以為又要換工作因此開始碎念，但妹妹澄清暫時沒有要換，但媽媽仍不相信，還說「都30了換什麼換」，妹妹聽了不高興地回嘴，「誰說30不能換工作？只要不喜歡本來就可以換，一輩子只做一種工作的人比較可憐吧，完全不知道自己的發展性跟能力在哪」。

原PO事後也表達自己的看法，她很認同妹妹的想法，認為路那麼多，為什麼要糾結自己不喜歡的工作內容？她也想問大家，「是我媽太保守，還是我妹的想法比較對？」

留言一面倒都力挺妹妹，「確實，我也都是換工作來漲薪的，但遇到真的還不錯的公司就不會想換了吧，至少我現在就覺得我能做到退休」、「那我跟妳妹妹一樣耶」、「她找得到就是她的本事」、「我40歲，一言不合照樣換工作」、「當初也是一直不換工作，在爛薪資福利的公司待五年，後來發現換工作真的太香了，薪資福利換的一間比一間更好」、「不然留下來繼續被糟蹋嗎？她可以自己活得好好的也是她的本事啊」、「人生過自己的，爽就好，也沒跟妳媽拿錢，但是媽媽通常比較碎念，我媽就是，聽聽就好」。

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