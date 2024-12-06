不滿薪資是主因 近五成新鮮人已換工作、盼拿38,870元

近幾個月青年失業率有攀升趨勢，究竟新鮮人的就業現況如何？根據1111人力銀行今（6）日發布的最新調查顯示，今年的畢業生，有近五成的新鮮人已經換過工作，而在這群曾經轉職的年輕人中，更有34.4%換了第三份工作。

究其原因，薪資不滿意高居榜首 （46.6%），其次是對工作缺乏成就感 （35.5%），以及不適應企業文化（26.6%）。此外24.4% 的新鮮人也將「常態加班」與「工作時間過長」列為離職的考量因素。

1111人力銀行分析，頻繁的轉職行為，反映出台灣職場對新鮮人的吸引力與支持不足，尤其是在薪資議題上，顯得格外突出。

此外，調查也顯示，2024年新鮮人的平均起薪31,650元，相較去年的31,452元，雖然略為成長198元(0.6%)，不過卻有四分之一的新鮮人薪資落在基本工資 27,470元，相當貼近勞動部認定的 31,000元以下為低薪，這樣的差距揭示出他們在求職市場中的弱勢地位，更意味著多數剛踏入職場的年輕人，不得不接受「起薪低」的現實。

調查更直指，在物價高漲的時代，今年新鮮人期待薪資能有38,870元，但和實際起薪相比，有著7,220元的明顯相距。

若以台北市最新公布的「每戶平均家庭消費支出」 109.4萬元 計算，雙薪家庭每人每月需賺 4.6萬元 才能應付生活開銷。對於以基本薪資起步的新鮮人而言，想要獨立生活或成家顯得遙不可及。薪資不足帶來的經濟壓力，已成為新鮮人不婚、不生的合理化理由，也難怪追逐更好的薪資條件，成為他們決定是否轉職的關鍵因素。

根據1111人力銀行公關經理曾仲葳的觀察，今年畢業的Z世代年輕人，在選擇正職工作時，除了薪資外，還特別在意公司福利、工作時間、工作內容，以及職場氛圍。他們追求的不僅是成就感，還希望能在健康的企業文化中成長，拒絕停留於「有毒的職場文化」。傳統的「菜鳥應該多做一些」、「新人加班學習」等刻板觀念，對於這一代人已經失去吸引力。Z世代更重視工作與生活的平衡，勇於對不合理的工作環境說不，展現出新時代職場價值觀的轉變。

至於Z世代第一份工作的選擇類別也相當多元，其中以「資訊科技業」與「餐飲住宿業」最為集中，合計占比達 31%。這反映出這兩大產業提供了大量的入門機會，但也面臨「留人難」的缺工挑戰。無論是餐飲業長時間的工時壓力，還是科技業高強度的工作節奏，都讓年輕人難以長期留在這些職場中。若能在工時彈性、薪資結構和職場文化上有所突破，或許能為這些產業吸引並留住更多新世代的人才。

上述「2024新鮮人就業追蹤」調查，是1111人力銀行針對應屆畢業生會員進行立意抽樣，調查時間2024年11月15日到12月4日，回收共1,082份。