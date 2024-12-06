近5成新鮮人已換工作、3成4還換到第三份 原因是這些

主計處公布「113年人力運用調查」，結果顯示其中有約36.76%、近15萬人其實曾遇工作機會卻未就業，其中不乏有許多是今年剛畢業的新鮮人。根據1111人力銀行2024新鮮人就業追蹤調查，今年的畢業生有近五成的新鮮人已經換過工作，曾經轉職中更有34.4%換了第三份工作。

換工作原因以薪資不滿意高居榜首、其次是對工作缺乏成就感 ，不適應企業文化排名第三。24.4%的新鮮人將「常態加班」與「工作時間過長」列為離職的考量因素。

根據1111人力銀行的調查，今年的畢業生，有近五成的新鮮人已經換過工作，而在這群曾經轉職的年輕人中，更有34.4%換了第三份工作，換工作原因以薪資不滿意高居榜首 （46.6%），其次是對工作缺乏成就感 （35.5%），以及不適應企業文化（26.6%）。此外24.4% 的新鮮人將「常態加班」與「工作時間過長」列為離職的考量因素。頻繁的轉職行為，反映出台灣職場對新鮮人的吸引力與支持不足，尤其是在薪資議題上，顯得格外突出。

調查也顯示，2024年新鮮人的平均起薪31,650元，相較去年的31,452元，雖然略為成長198元(0.6%)，卻有四分之一的新鮮人薪資落在基本工資 27,470元，相當貼近勞動部認定的 31,000元以下為低薪。這樣的差距揭示出他們在求職市場中的弱勢地位，更意味著多數剛踏入職場的年輕人，不得不接受「起薪低」的現實。調查更直指，在物價高漲的時代，今年新鮮人期待薪資能有38,870元，但和實際起薪相比，有7220元的明顯差距。

若以台北市最新公布的「每戶平均家庭消費支出」 109.4萬元計算，雙薪家庭每人每月需賺4.6萬元，，才能應付生活開銷。對於以基本薪資起步的新鮮人而言，想要獨立生活或成家顯得遙不可及。薪資不足帶來的經濟壓力，已成為新鮮人不婚、不生的合理化理由，也難怪追逐更好的薪資條件，成為他們決定是否轉職的關鍵因素。

1111人力銀行指出，對新鮮人而言，踏入職場前半年是重新定位自己的關鍵階段。有人快速嵌入組織運作，找到穩定的職涯起點；也有人在現實與期待的拉扯中選擇轉換跑道，或回到求學狀態。在這個充滿變數的起點，薪資是否符合預期、工作與個人興趣如何平衡，都成為每位新鮮人必須面對的課題。當然也有不少人大嘆「才剛踏入社會，就成為勞動部定義的低薪族！」半年過後，他們的成長軌跡如何？這不僅反映個人抉擇，也折射出台灣職場的結構性現實。

1111人力銀行公關經理曾仲葳的觀察，今年畢業的Z世代年輕人，在選擇正職工作時，除了薪資外，還特別在意公司福利、工作時間、工作內容，以及職場氛圍。他們追求的不僅是成就感，還希望能在健康的企業文化中成長，拒絕停留於「有毒的職場文化」。傳統的「菜鳥應該多做一些」、「新人加班學習」等刻板觀念，對於這一代人已經失去吸引力。Z世代更重視工作與生活的平衡，勇於對不合理的工作環境說不，展現出新時代職場價值觀的轉變。