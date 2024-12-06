「屎缺」有跡可循？她分享職缺3徵兆 面試破解雷區有技巧

求職時，許多人會擔心會遇到「屎缺」，但究竟要如何判斷呢？一名女網友發文分享「屎缺的3徵兆」，並提出破解屎缺雷區的方法，提醒大家：「職缺一直開開關關就很有問題」。

一名女網友在Dcard發文，表示年底求職季到了，她分享「屎缺3徵兆」，和破解雷區的方法：

判斷「屎缺」

徵兆1、職缺開開關關

很有可能是新人來來去去，而離開的原因大多是，公司問題太多新人專門來「收屎」，否則就是公司並不在意這個職缺，也沒打算優化，因此職缺會一直「開開關關」。

徵兆2、要求多能工

公司面試時會問很多「非」職務技能的問題，很有可能是老闆在測試你有多少能力，未來能好好「壓榨」你，除非想學習更多技能才考慮，否則會遇到工作量增加，但薪水不漲的情形。

徵兆3、同一部門開很多職缺

如果看得出是同一個部門的職缺，或是職缺前面的部門代碼很多一樣的話，可以知曉這個部門主管可能是「雷區」。

破解雷區

若是離職遞補，可進一步詢問離職原因，觀察面試者的態度，可委婉詢問「怎麼會選擇在『年前』這個時間離開呢？」。

2、詢問組織編制、公司規模

依照自身經驗判斷配置是否合理，是否會一個人服務太多人或開發系統等情況。

3、詢問制度

詢問訓練補助、晉升、調薪、績效考核等制度，如果是免洗筷公司，不會在意員工未來，因此問不出細節。

此文一出，網友們分享更多判斷方法，「可以看Google評論、比薪水、面試趣、天眼通、社群平台如Dcard或PTT，人資說的公司人都很好很有前景這類的話聽聽就好」、「通常急著找人的有問題，很快面試就錄取，就算你在電話中有很多疑問，他也會讓你放心」、「高明的面試官就算是離職缺也會大言不慚的騙妳說是擴編，還是建議多看看面試趣、比薪水」。