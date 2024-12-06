快訊

快買！AirPods 4蘋果官網「現在訂今日到店取貨」免等宅配 注意2細節

陳梅慧協助查創意私房案等金流...國道身亡疑點多 最高檢察署下令查

放棄與大谷翔平續贊助約 亞瑟士失望但為何不後悔？

月薪可達7萬！護理師揭「精神科」是涼缺：每天只忙1.5小時

聯合新聞網／ 綜合報導
一名護理師推薦在「精神科」工作，指出對比其他科別「很涼」。示意圖／ingimage
一名護理師推薦在「精神科」工作，指出對比其他科別「很涼」。示意圖／ingimage

護理師」在一般人的印象裡通常是很辛苦，且高工時的工作。一名女網友發文分享，她在「精神科」擔任護理師，不僅工作很涼，薪水、獎勵金也不低。對此，過來人也表示：「精神科確實很適合做到退休」。

一名女網友在Dcard發文，推薦大家去地區醫院的「精神科」當護理師，因為真的「很涼」，對比其他科別，要做的事少之又少，甚至很多事都能請戒護去做，上班時除了發藥、看病人吃飯以外根本不用離開護理站，還能夠直接在護理站「吃吃喝喝」。

原PO表示，上班8小時有6小時半都是在聊天或滑手機，半小時打紀錄、半小時吃飯、半小時看病人吃飯，發藥時間很短，早班忙出入院的程序，小夜班和大夜班可以睡覺等下班，早上起來抽血就好。

原PO表示，早班薪水加獎勵金、加班費4萬起跳；小夜班適合新人，薪水能到5萬到6萬；大夜班則能到6萬到7萬，是很輕鬆的「涼缺」。

此文一出，不少過來人表示認同，「我也去過地區醫院精神科，真的很閒很涼，胸無大志的人真的可以去，我當初是剛畢業就去，但因為太無聊加想知道外面世界怎樣才離職」、「從實習就可以體驗到，精神科確實很適合做到退休」、「精神科讚，七年精神科NP路過，但希望是真心喜歡精神科才來」。

但也有過來人表示，其實也很辛苦，不能以偏概全，「之前在急性精神科待過，也沒到很閒耶，忙起來真的很忙」、「精神科真的不一定，需要看機構的性質，有些真就是沒啥事，有些類型遇到些急性病人就會需要呼叫保全」、「我以前待的精神科超忙，各種問題超多，一下醫師在搞，一下病人在搞」。

職場 護理師

延伸閱讀

存款僅10萬怎待業轉職？他嘆社會底層難翻身 網勸一做法：可慢慢找

幫公司做假資料良心難安…他想離職突被資遣 一票人恭喜：快去檢舉

離開9年舒適圈…他跳槽外商只撐2個月 網嘆可惜：中年新人陣痛期長

做7年客服領30K 他轉行「月收破10萬」：很少工作能這麼爽

相關新聞

月薪可達7萬！護理師揭「精神科」是涼缺：每天只忙1.5小時

「護理師」在一般人的印象裡通常是很辛苦，且高工時的工作。一名女網友發文分享，她在「精神科」擔任護理師，不僅工作很涼，薪水、獎勵金也不低，對此，過來人也表示：「精神科確實很適合做到退休」。

轉職攻略不見效請看這裡 跨領域高手教你幾招更受用

轉業是人生重大轉捩點，許多中年轉業的民眾，經常面臨許多轉行或求職的憂慮，甚至因而迷失，找不到自己目標方向，不少人求助於各...

缺工問題新解方 4成企業開缺找26.5萬個僑外生

外籍人才、僑外生成企業徵才新寵。104人力銀行數據顯示，四成的徵才企業歡迎外國專業人才，2024年第三季平均每月釋出26...

疫後護理荒對岸也搶才…資深護理師赴陸揭心得：基層薪資低、升遷難

疫後各國掀護理人力荒，搶才大戰開打「世界盃」。中國福建省10月底發布「對台措施」，首度向台灣護理師招手，鼓勵西進就業...

中高齡就業專法上路4周年 放寬退休再就業準備適用對象

「中高齡者及高齡者就業促進法」今上路屆滿四周年。勞動部指出，日前再修正部分條文，並於今天施行，包括在法條文字上強化推動部...

離開9年舒適圈…他跳槽外商只撐2個月 網嘆可惜：中年新人陣痛期長

職場上，有的人會試著離開自己的舒適圈，但這樣的嘗試並不是每次都會成功。近日有網友發文，表示自己離開了過去工作了9年的公司，但在新公司只撐了兩個月就離職了，讓他不知道下一步該往哪走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。