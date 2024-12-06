月薪可達7萬！護理師揭「精神科」是涼缺：每天只忙1.5小時

「護理師」在一般人的印象裡通常是很辛苦，且高工時的工作。一名女網友發文分享，她在「精神科」擔任護理師，不僅工作很涼，薪水、獎勵金也不低。對此，過來人也表示：「精神科確實很適合做到退休」。

一名女網友在Dcard發文，推薦大家去地區醫院的「精神科」當護理師，因為真的「很涼」，對比其他科別，要做的事少之又少，甚至很多事都能請戒護去做，上班時除了發藥、看病人吃飯以外根本不用離開護理站，還能夠直接在護理站「吃吃喝喝」。

原PO表示，上班8小時有6小時半都是在聊天或滑手機，半小時打紀錄、半小時吃飯、半小時看病人吃飯，發藥時間很短，早班忙出入院的程序，小夜班和大夜班可以睡覺等下班，早上起來抽血就好。

原PO表示，早班薪水加獎勵金、加班費4萬起跳；小夜班適合新人，薪水能到5萬到6萬；大夜班則能到6萬到7萬，是很輕鬆的「涼缺」。

此文一出，不少過來人表示認同，「我也去過地區醫院精神科，真的很閒很涼，胸無大志的人真的可以去，我當初是剛畢業就去，但因為太無聊加想知道外面世界怎樣才離職」、「從實習就可以體驗到，精神科確實很適合做到退休」、「精神科讚，七年精神科NP路過，但希望是真心喜歡精神科才來」。

但也有過來人表示，其實也很辛苦，不能以偏概全，「之前在急性精神科待過，也沒到很閒耶，忙起來真的很忙」、「精神科真的不一定，需要看機構的性質，有些真就是沒啥事，有些類型遇到些急性病人就會需要呼叫保全」、「我以前待的精神科超忙，各種問題超多，一下醫師在搞，一下病人在搞」。