快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

打造職場資訊對稱 面試趣 APP 正式上線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

面試有哪些考題？主管帶人風格如何？」這些求職者最在意的問題，在資訊不對稱的台灣職場，往往難以獲得答案。全台最大面試心得分享平台「面試趣」正式推出 App，串連超過 300 萬會員、百萬篇第一手面試心得，翻轉傳統求職生態。

面試趣指出，Z 世代追求職場透明、重視工作與生活平衡，對公司文化、福利制度的重視程度更勝於以往。面試趣以交換為機制，鼓勵求職者分享面試經驗獲得積分，兌換更多面試心得，應徵前就能深入了解公司詳情。不管是面試流程、面試考題、工作環境、薪資制度，都能在平台上找到前輩分享的經驗。

面試趣 App 打造個人化推播功能，使用者可即時掌握心儀公司的最新面試心得，在瞬息萬變的就業市場中搶得先機。面試趣表示，在資訊透明化的時代，唯有促進求職市場的資訊對稱，才能創造求職者與公司雙贏的局面。

面試趣也推出 App 上架慶祝活動，下載後登入就送免費 100 積分，邀請所有期待職場正向改變的求職者，一同加入這場由 Z 世代發起的職場革新運動。面試趣 App 現已在 App Store 上架。

求職 職場 面試

延伸閱讀

IR議合服務平台 明年第2季正式上線

台積電還是女友？他想去外地工作卻被情勒 網：錢不會背叛你

【心理測驗】測你的求職成功率有多高？

1人分飾2角性侵求職女還要求穿絲襪 月事來照上判7年6月刑定讞

相關新聞

疫後護理荒對岸也搶才…資深護理師赴陸揭心得：基層薪資低、升遷難

疫後各國掀護理人力荒，搶才大戰開打「世界盃」。中國福建省10月底發布「對台措施」，首度向台灣護理師招手，鼓勵西進就業...

中高齡就業專法上路4周年 放寬退休再就業準備適用對象

「中高齡者及高齡者就業促進法」今上路屆滿四周年。勞動部指出，日前再修正部分條文，並於今天施行，包括在法條文字上強化推動部...

轉職攻略不見效請看這裡 跨領域高手教你幾招更受用

轉業是人生重大轉捩點，許多中年轉業的民眾，經常面臨許多轉行或求職的憂慮，甚至因而迷失，找不到自己目標方向，不少人求助於各...

缺工問題新解方 4成企業開缺找26.5萬個僑外生

外籍人才、僑外生成企業徵才新寵。104人力銀行數據顯示，四成的徵才企業歡迎外國專業人才，2024年第三季平均每月釋出26...

離開9年舒適圈…他跳槽外商只撐2個月 網嘆可惜：中年新人陣痛期長

職場上，有的人會試著離開自己的舒適圈，但這樣的嘗試並不是每次都會成功。近日有網友發文，表示自己離開了過去工作了9年的公司，但在新公司只撐了兩個月就離職了，讓他不知道下一步該往哪走。

存款僅10萬怎待業轉職？他嘆社會底層難翻身 網勸一做法：可慢慢找

在離職前，應檢查自己的「存款」，以保障自己能在找到新工作前生存下去。一名男網友發文，稱自己剛畢業，找了份薪資2萬8的工作，存款只有10萬，加上物價太高無法待業轉職，因此無奈直言：「社會底層真的很難翻身」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。