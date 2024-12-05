打造職場資訊對稱 面試趣 APP 正式上線
「面試有哪些考題？主管帶人風格如何？」這些求職者最在意的問題，在資訊不對稱的台灣職場，往往難以獲得答案。全台最大面試心得分享平台「面試趣」正式推出 App，串連超過 300 萬會員、百萬篇第一手面試心得，翻轉傳統求職生態。
面試趣指出，Z 世代追求職場透明、重視工作與生活平衡，對公司文化、福利制度的重視程度更勝於以往。面試趣以交換為機制，鼓勵求職者分享面試經驗獲得積分，兌換更多面試心得，應徵前就能深入了解公司詳情。不管是面試流程、面試考題、工作環境、薪資制度，都能在平台上找到前輩分享的經驗。
面試趣 App 打造個人化推播功能，使用者可即時掌握心儀公司的最新面試心得，在瞬息萬變的就業市場中搶得先機。面試趣表示，在資訊透明化的時代，唯有促進求職市場的資訊對稱，才能創造求職者與公司雙贏的局面。
面試趣也推出 App 上架慶祝活動，下載後登入就送免費 100 積分，邀請所有期待職場正向改變的求職者，一同加入這場由 Z 世代發起的職場革新運動。面試趣 App 現已在 App Store 上架。
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