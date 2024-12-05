轉職攻略不見效請看這裡 跨領域高手教你幾招更受用

轉業是人生重大轉捩點，許多中年轉業的民眾，經常面臨許多轉行或求職的憂慮，甚至因而迷失，找不到自己目標方向，不少人求助於各種網路或書本的求職攻略，卻仍難找到自己出路，虎尾就業中心邀請身兼多職的雲林縣婚禮設計服務職業工會理事長許立京與求職人對話，分享經驗為求職者助攻。

為幫失業者重拾熱忱與信心，虎尾就業中心最近開辦「職場升值全攻略」，邀各行業達人與求職者直接對話分享，昨天邀請雲林婚禮設計服務職業工會理事長、雲林職業總工會秘書兼政府TTQS評核委員、性平委員的許立京分享獨特的職涯歷程，協助發掘自身價值，打造屬於自己的「個人品牌」，以立足於職場。

擁有法國音樂碩士背景的許立京，曾任音樂老師，但未局限於音樂教育領域，任教幾年後，大膽跨領域轉職到桃園獵人頭公司擔任募才與員工培訓，深刻理解當前企業運作；同時，她也接手家族在雲林的勞工團體業務，處理各種勞健保權益與職訓規畫，累積豐富實戰經驗，成功跨越轉職挑戰，

她坦言，僅憑熱情難以成功，需深刻認識自我並提升專業能力的重要，為因應職業或工作轉型壓力，她選擇攻讀管理碩士學位並持續學習，憑藉堅韌精神與成長渴望，在跨界中找到自身定位，並發展出一套獨特的「職場升值心法」，才引領走向成功。

許立京的攻略心法整合了自身職場經歷與對就業市場的觀察，以策略思考的思維逐步引導，激勵失業民眾者找到屬於他們的「個人品牌」，她並分享求職者需要儲備的技能與策略，

待業中的林姓婦女說，一直很想轉業，但常常被自己已經擁有的卡住，卻忘記還有更多的路可以選擇。幾位學員在課後也發現每個人在職場上都有自己獨特的價值，只有勇敢探索與投入，才能發揮最大的潛力，有了正確心法，方向更明確，受益良多。