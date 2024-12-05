疫後護理荒對岸也搶才…資深護理師赴陸揭心得：基層薪資低、升遷難

疫後各國掀護理人力荒，搶才大戰開打「世界盃」。中國福建省10月底發布「對台措施」，首度向台灣護理師招手，鼓勵西進就業；台灣醫護界雖認為不具誘因，卻直言警訊降臨。2年多前，中國獵才業者找上台灣資深護理人員Vicky（化名），高薪挖角薪水至少2.5倍起跳，她帶著30多年資歷赴中擔任管理職，前進對岸醫療現場，第一手告白「有人欣賞、有人輕視」，她體會到了什麼？

今年60出頭的Vicky，曾任職台灣多家指標醫院，她出身急重症照護，在台灣從基層護理師做起，因表現優異，拔擢主管要職，一路做到醫院管理階層，另也曾參與醫院籌建歷程、醫院評鑑事宜等，在職場打滾30多年。

Vicky表示，中國獵才業者透過人脈引薦找上她，盼借重她累積的工作經驗，赴大陸二線城市某大型醫院任職，負責協助培訓護理人員等事務，同時開出保障年薪，至少是她在台灣的2.5倍。

除了薪資相對優渥，也考量對岸醫療發展潛能大，自己在台灣該有的磨練都有了，不妨在屆齡退休前，跳脫舒適圈，充實見聞，於是在兩年多前，啟程前往。

這段期間，她陸續走訪中國各大省份的醫療院所，發現他們的醫療設備十足頂尖，大手筆砸錢引進高端科技，數位轉型也十分到位，這是連台灣大型醫院也無法企及，令她眼睛為之一亮。不過，對護理文化認知，以及整體醫療水準，仍大幅落後台灣，除了臨床外，在教學現場，也深刻感受兩方的差距。

台灣護理人員赴中工作：基層薪資不高、升遷不易

Vicky表示，中國挖角不少台灣護理管理職，不僅行之有年，且時有所聞。近來，首次向台灣基層護理人員招手，但從薪資報酬看來，實在不具吸引力。

Vicky指出，主因不外乎大陸自己的基層護理人員，薪資普遍低迷；以二線城市為例，剛畢業的新進護理師，月薪僅人民幣3000元（約新台幣近1萬3500元），唯有沿海城市才與台灣差不多。整體而言，大陸護理師平均約人民幣5000元（約新台幣近2萬2500元）、護理長則約人民幣1.5萬元（約新台幣近6萬7500元）。

此外，兩岸語言雖相通，但醫療職場文化差異甚大，且「醫鬧」（中國醫界常用語彙，意指因醫療糾紛而起的過激抗議事件）問題嚴峻，攻擊醫護人員屢見不鮮。

不過，兩岸護理師執照不互通，若想赴中當護理師，必須先確保能取得中國考照，才能在當地執業。另外，務必簽工作契約，裡頭須明文薪資計算、獎金報酬、是否提供住宿、具體負責職務等，保障自身勞動權益。再者，服務的醫療機構是純陸資、台商投資，文化也大不同，並釐清主要照護對象等，都要仔細評估是否適合自己。

Vicky說，對台灣來的基層護理人員，在大陸「有人欣賞，也有人輕視。」但無論如何，對薪資、職涯發展都不用有過高期待，尤其一旦談到升遷，當前仍以當地人為先，除非是台商投資醫院，台灣護理人員才有明顯優勢。此外，去的是一線、二線或三線城市，各有不同的風土民情要克服。

台灣護理人力「入不敷出」，醫院首當其衝

回歸台灣醫療現場來看，疫後至今，台灣護理人員流失加劇，出走大於新進人力，不少醫院出現有病床卻沒人守的窘境。2023年下半年起，各家醫院更掀起關床高峰期。

依據衛福部估算，目前真正執業護理師僅約19萬人，但至2030年需求增至25萬人，整體缺口達約6萬人。況且，每年淨流入約5000名護理師，卻不一定可補到最缺護理人力的醫院。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜指出，「診所工時較彈性，相對不缺護理師，最缺的是醫院，」疫前醫院護理人員常態空缺率約5％，疫後增至7％；離職率由疫前約10％，提高至12％。

紀淑靜表示，護理人力短缺，造成醫院關床、急診壅塞，醫療資源緊張等嚴峻問題，更衝擊民眾的就醫權利，政府補救措施卻緩不濟急。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜。遠見記者蘇義傑攝影

「對台措施」招手，每年提供240職缺

一波未平，一波又起。10月29日，中國福建省公布「對台政策措施」（俗稱惠台利民措施），其中包括鼓勵台灣護理人員在福建省漳州市就業，每年提供240個工作機會，入職者根據台灣學歷，可得人民幣3000至4000元（約新台幣1萬3500至1萬8000元）的入職獎補。另外，根據在台灣養老服務機構工作年限、技能等級，可得每年1000至1萬元（約新台幣近4500至4萬5000元）的在職獎補。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁表示，對於中方首次向台灣基層護理人員招手，政府應視為警訊；從獎勵措施看來，誘因雖不大，短期內應無立即效果，但只要明顯提高報酬，加上兩岸語言相通，就不能排除台灣護理人員可能付諸行動。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁。聯合報系資料照片

世界搶才護理師，台灣新生代更嚮往美加澳

「其實不只大陸在搶台灣護理人才，香港、新加坡都來搶了！」他也表示，全球疫後步入搶才時代，且國外待遇更好，新進起薪至少新台幣10至12萬元。如今對岸也展開行動，若台灣還視而不見，令人擔憂。

台大醫院院長、台灣醫學會理事長吳明賢則認為誘因不大，直言「社會主義的醫療環境，怎麼會讓醫護人員的薪水有多高？」中國絕不會比台灣更好，「我們不能跟差的比，要比就要跟更好的比。」若是美國、澳洲等國來搶才，反倒會較害怕。

台灣護理產業工會理事長羅運生指出，美國、加拿大與澳洲等國因勞權高漲，加上薪資報酬更佳，甚至大幅超越台灣。以美國開出條件來說，新進護理師年薪，至少新台幣130萬至150萬元起跳，確實吸引不少台灣年輕護理師，願意騰出時間花費心力投入美國「註冊護理師」（Registered Nurese, RN）考試準備。

羅運生觀察，中國搶才台灣護理師雖然祭出入職、在職兩筆獎金，但仍要視實際薪資待遇多寡，才能綜合判斷是否相對台灣優渥。此外，雖然語言相同，但中國護理專業仍在發展階段，且其醫療照護環境與台灣大不同，西進工作不盡然能適應。

台灣31萬護理大軍，僅六成執業

對於台灣護理人力短缺，紀淑靜指出，護理師薪水低、風險高，加上超額護病比問題，更凸顯職場環境長期不友善，反映在台灣有護理師執照人數約31萬人，真正執業卻僅約19萬人，總執業率僅約六成。

她觀察，時代風氣改變，近五年來，年輕世代更講究工作與生活平衡，歷經長期輪班與夜班的影響，許多護理師選擇離開醫院，轉往診所、醫美中心工作。因此，提升薪資僅是其中的留才策略，友善職場環境、減少工作負荷，以及推動智慧醫療，避免過多重複繁瑣工作，才是解決護理人員流失關鍵。

「疫後護理界留才更難！」洪子仁認為，大型醫學中心或區域醫院的護理師，長期承受高風險、高工時、高壓工作環境，疫後不是在國內轉換跑道，就是出國進修遊學。疫情期間，影響護理系學生實習時數，因欠缺足夠的臨床照顧經驗，面對如同「打戰」般的醫療現場，不少新進護理師因無法立刻適應，到職3個月後，平均離職率超過一成。

他指出，除了護理人員掀起出走潮，新藥、新科技納入健保速度如牛步，加上台灣民眾自費醫療高達31.5％，在OECD（經濟合作暨發展組織）38個會員國中，高居第三！「醫療現場窘態畢露，正是肇因於健保總額預算制度不足。」

職場條件不友善，籲政府齊心改善

洪子仁表示，為積極留才，八成以上醫院至少為醫護人員加薪一成，台灣醫務管理學會等八大醫護團體盼政府正視問題，允諾提高健保點值平均至少每點0.95元，協助醫療機構建立完善財務韌性，再用於醫護加薪，避免流失人才，維繫醫療機構永續經營。

羅運生則觀察，對年輕一代護理師來說，更在意增加保障底薪，紅利、留任等各種名目獎金並不算穩定收入，醫院管理者應面對這樣的訴求。

此外，他指出，衛福部預估2030年台灣要增至25萬護理人力，目前執業雖僅19萬人，但台灣有護理師資格者約31萬人；顯然，因環境等各種考量，才會考照通過後，仍不願投入就業或後續離開醫療現場。

為了吸納更多人投入護理執業，政府近期卻拋出研議增加護理人員國考次數，對現行三班護病比制度弊端反倒視而不見，令人詫異。他呼籲，政府應真正改善勞動環境，提高薪資待遇，才能減緩人力流失，讓更多人願意投入護理工作。

（本文出自2024.12.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）