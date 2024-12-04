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中高齡就業專法上路4周年 放寬退休再就業準備適用對象

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「中高齡者及高齡者就業促進法」今上路屆滿四周年。 情境示意圖／Ingimage
「中高齡者及高齡者就業促進法」今上路屆滿四周年。 情境示意圖／Ingimage

中高齡者及高齡者就業促進法」今上路屆滿四周年。勞動部指出，日前再修正部分條文，並於今天施行，包括在法條文字上強化推動部分工時工作、鼓勵延緩退休。同時，也擴大退休再就業準備與調適的適用對象，由現行補助雇主得對「年滿64歲」的中高齡員工提供退休準備協助措施，放寬為「符合勞動基準法第53條自請退休或年滿63歲勞工」。

勞動部說，為提升中高齡者及高齡者勞動參與，依失業者、在職者及退休者不同需求推動對應協助措施，另為結合部會強化推動，也在去年5月會商10部會訂定「中高齡者及高齡者就業促進計畫」，規畫多項作法鼓勵雇主積極進用及支持中高齡及高齡勞工持續留任，迄今已為勞動市場增加超過40萬名勞動力。

勞動部表示，因應高齡化社會趨勢與勞動市場需求，本次修正加強推動部分工時工作模式及延緩退休，讓中高齡者及高齡者得依自身需求，選擇適合的工作與時間，協助持續於勞動市場提供價值及經驗傳承。

同時，也擴大了退休再就業準備與調適的適用對象。勞動部指，由現行補助雇主得對「年滿64歲」的中高齡員工提供退休準備協助措施，放寬為「符合勞動基準法第53條自請退休或年滿63歲勞工」，來支持中高齡及高齡勞工退休後再就業。

另外，本次修正也強調跨部會合作，由各部會共同開發適合的產業和就業機會，讓中高齡及高齡在就業市場能有更多適合的職缺選擇，使中高齡者及高齡者能夠在勞動市場中發揮潛力，持續成為企業與社會發展的重要力量。未來勞動部也將持續透過不同面向支持雇主僱用，及鼓勵中高齡者及高齡者延後退休及退休再就業，打造適合中高齡及高齡的就業環境。

中高齡 勞動部 高齡者

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