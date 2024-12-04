快訊

知名作家瓊瑤身亡 淡水家中輕生享壽86歲

高雄男中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

離開9年舒適圈…他跳槽外商只撐2個月 網嘆可惜：中年新人陣痛期長

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己離開了過去工作了九年的公司，但在新公司只撐了兩個月就離職了，讓他不知道下一步該往哪走。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己離開了過去工作了九年的公司，但在新公司只撐了兩個月就離職了，讓他不知道下一步該往哪走。圖／ingimage

職場上，有的人會試著離開自己的舒適圈，但這樣的嘗試並不是每次都會成功。近日有網友發文，表示自己離開了過去工作了9年的公司，但在新公司只撐了兩個月就離職了，讓他不知道下一步該往哪走。

原PO在Dcard發文，表示他在一家私人公司待了9年，公司的氣氛很好，離家也近，唯一的缺點就是老闆不肯漲薪水

今年9月時，有一家外商公司錄取了原PO，當時他覺得「終於有機會跨出去了」，因此即便在提離職的時候老闆跟老闆娘一直挽留，也表示願意加薪，他還是拒絕了。

原PO本以為去到外商會過得很好，誰知進去兩個月「生不如死」，雖然薪水高了，但是前輩對新人都不太友善，苦撐了兩個月後他還是決定離職。原PO感嘆現在自己是兩頭空，而且他今年已經40歲了，讓他不知道下一步該往哪走。

有網友認為，現在還是陣痛期，原PO不該那麼快放棄，「我覺得離開工作已久的環境到新地方陣痛期都還滿長的，半年到一年都有，你太早放棄了」、「你都40了，社會經驗也很豐富吧，前3個月甚至半年都是陣痛期，而且你還在一間舒適圈的公司待了『9年』，換到新公司肯定不適應啊」、「有沒有可能你只是離開了舒適圈有暫時的不習慣呢? 兩個月就離職有點可惜」。

也有人表示理解，40歲再次當新人確實會有很多難處，「中年新人真的會不受待見，很常需要在不友善的眼光中活下去」、「40歲當新人別指望別人在一開始友善對你，因為不年輕，別人對你也沒任何興趣，可能也懶得一步一步慢慢教」。

也有人表示，實在不行還可以問一問有沒有機會回鍋，「回去拜託老闆老闆娘讓你回鍋」、「之前公司回鍋的人多嗎？如果公司可以接受回鍋是再好不過的，可以透過還在公司的同事幫忙，或直接跟老闆老闆娘提看看呢？才3、4個月，相信還沒找到人的話公司會願意」。

Dcard 同事 新人 職場 薪水 離職

延伸閱讀

幫公司做假資料良心難安…他想離職突被資遣 一票人恭喜：快去檢舉

長輩決裂與晚輩無關？阿姨收喜帖卻預告鬧事 新娘討罵「自找麻煩」

洗車別去同一家？他曝歪風「只對新客認真」 網推一處品質穩定

獨旅好自在…她嘆餐點吃不完超可惜 網提3大麻煩：比吃更困擾

相關新聞

離開9年舒適圈…他跳槽外商只撐2個月 網嘆可惜：中年新人陣痛期長

職場上，有的人會試著離開自己的舒適圈，但這樣的嘗試並不是每次都會成功。近日有網友發文，表示自己離開了過去工作了9年的公司，但在新公司只撐了兩個月就離職了，讓他不知道下一步該往哪走。

存款僅10萬怎待業轉職？他嘆社會底層難翻身 網勸一做法：可慢慢找

在離職前，應檢查自己的「存款」，以保障自己能在找到新工作前生存下去。一名男網友發文，稱自己剛畢業，找了份薪資2萬8的工作，存款只有10萬，加上物價太高無法待業轉職，因此無奈直言：「社會底層真的很難翻身」。

做7年客服領30K 他轉行「月收破10萬」：很少工作能這麼爽

找對時機轉職就有機會賺到比以前多好幾倍的錢。

科技業分紅領到「史上最大包」 研發替代役這些學群最有機會

日前國內半導體指標大廠豪發分紅獎金，有工程師上網分享年資6年、職等32，分紅能領3.68個月，並稱「這次史上最大包」。該...

幫公司做假資料良心難安…他想離職突被資遣 一票人恭喜：快去檢舉

如果現在的工作要違背自己的原則，不少人會選擇離職。近日有網友發文，表示現在的工作內容讓他「難以接受」，正在準備離職時，公司也正好將他資遣了。

公職二選一「警察vs.消防」怎抉擇？ 網友曝原因力推消防員

警察、消防員的工作有許多不可預期的意外狀況，風險程度相當高。有一名網友好奇，若在消防員跟警察當中需要擇一來做，該怎麼選擇？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。