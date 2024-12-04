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做7年客服領30K 他轉行「月收破10萬」：很少工作能這麼爽

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友做了7年多的客服月薪不到3萬，轉行做全職代購月收破10萬。示意圖／ingimage
有網友做了7年多的客服月薪不到3萬，轉行做全職代購月收破10萬。示意圖／ingimage

找對時機轉職就有機會賺到比以前多好幾倍的錢。一名網友做了7年多的客服月薪不到3萬，離職後本來想找其他客服工作，剛好碰到網購起飛月收破10萬，因此他決定轉行做全職代購，此文一出，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作板」分享工作心得，他做了7年的客服月薪不到3萬，本來離職後還在找客服工作，那時正好碰到疫情紅利加上網購平台的廣告推播效益，因熟客多加上廣告，月收突破10萬以上，因此他後來決定轉職做全職代購。他透露有時訊息太多會先把廣告關掉，營業額破8萬要繳1%稅、破20萬要開工作室繳5%稅，他也說自己不囤貨，因為囤了賣不出去。

原po表示，自從成為全職代購後，他每天睡到早上10:00悠閒地去早餐店吃早餐，沒有討人厭的同事或主管會在群組tag罵人，回家後他會開始回蝦皮訊息，累了可以休息或做其他休閒娛樂。有時下午會去超商出貨，沒出貨每天工時大概三小時，他也表示，「應該很少工作可以這麼爽了」，晚上會去上有興趣的課程，避免都沒跟人接觸。

原po認為，缺點是每天都要回訊息，不像上班族有長假可以放，若真的要放就得把商品全部下架。除了做代購外，原po還有投資股票，「股票就9成QQQ（追蹤美國科技股為主的ETF）、1成nvda（輝達）賺被動收入」，今年賺了85萬，他最後悔的就是沒有剛出社會就接觸股票。他也坦承，自己工作運超好，「網拍和股票應該是工作裡面最爽的」。

網友紛紛表示，「感覺運氣來了，什麼事都順了」、「好扯好羨慕…曾經開蝦皮賣飾品，有個月只有一單，有時候甚至沒有，不知道怎麼撐下去就擺著沒用了」、「根本是我的理想生活」、「我也是一畢業就直接自己做網拍，真的爽」、「我跟你差不多，不過我是出租+股票，因為小孩出生才辭職，發現真的超輕鬆」、「蝦皮我看我朋友整天都在包貨、寄貨感覺很累」、「幫大家換算，代購月薪10萬，一單賺200元，一個月要500單，平均一天都至少16-17單」。

客服 網拍 職場

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