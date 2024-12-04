如何提前卡位科技業領「史上最大包」？人力銀行這麼說

日前國內半導體指標大廠豪發分紅獎金，有工程師上網分享年資六年、職等32，分紅能領3.68個月，並稱「這次史上最大包」。該文一出羨慕一票網友紛紛求問「四中進得去嗎？」、「文組生收不收？」、「太爽了，操的有價值」。

根據1111人力銀行調查指出，科技業已經連續五年成為社會新鮮人及轉職上班族最想投身的產業，主要著眼於薪資待遇佳、員工福利好、能發揮個人職能。因此想提前卡位科技業，申請研發替代役也倍受關注，分析應聘者的就讀學群，其中以「工程學群」及「資訊學群」的系所背景最受企業青睞。

另一方面觀察企業申請研替的主要原因，則來自於「提前預定優秀人才」(48.6%)、「降低人員流動率」(16.1%)以及「有利人才培訓」(12.7%)，展現對研發人才高度重視。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，申請研替役員額的企業，不乏知名科技大廠，除釋出高於其他產業水準的薪資福利外，也相對重視研發技術人才，其相關工作經驗對於役畢後的就業之路助益甚大，服役期間幾乎與職場無縫接軌，不用擔心役畢後會出現工作斷層的憂慮，實為「高含金量」的從業選項。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，AI熱潮席捲全球，致使理工人才需求熱度有增無減，許多科技大廠會透過研發替代役制度提前搶才，根據114年度研發替代役計畫，包括半導體、資訊、電子等知名科技企業，還有公家機構及學校，如衛生福利部、疾病管制署、國立陽明交通大學、國立清華大學、中華電信及台新國際商業銀行也提供相應名額。

1111人力銀行「2024研發替代役熱門職缺」，匯整懶人包重點資訊，包括熱門職缺、熱門企業、研替FAQ等，例如「研發替代役可以放棄嗎」、「研替有保保險嗎」、「研發替代役有算年資嗎」這些常見問題，網站都有詳細解說。

曾仲葳指出，透過研替制度網羅各校碩、博士學歷的社會新鮮人，在「素質上」得以滿足企業需求，足見進用研替役男新兵，已是各大產業預約頂尖人才的重要管道，並且在競爭激烈的全球市場下，持續厚植台灣研發創新實力。