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幫公司做假資料良心難安…他想離職突被資遣 一票人恭喜：快去檢舉

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示現在的工作內容讓他「難以接受」，正在準備離職時，公司也正好將他資遣了。圖／ingimage
近日有網友發文，表示現在的工作內容讓他「難以接受」，正在準備離職時，公司也正好將他資遣了。圖／ingimage

如果現在的工作要違背自己的原則，不少人會選擇離職。近日有網友發文，表示現在的工作內容讓他「難以接受」，正在準備離職時，公司也正好將他資遣了。

原PO在Dcard發文，表示自己之前在南部某食品廠擔任品保人員，本以為找到了一份與自己碩班研究方向極為契合的好工作，但入職後他發現工作竟然要做假資料！

原PO透露，前公司代工生產的產品都是從外面買來重新包裝的，卻欺騙廠商這些產品從原料到成品都是自己做的，廠商來稽核時就憑空生出一份生產報告。

原PO表示自己在食品業很久，如果只是調整數據還可以接受，但憑空生出一份生產報告真的讓他「難以接受」。正在他忙完稽核，準備開始找新工作時，公司就以不夠細心與應對稽核有缺失為由將他資遣了。雖然入職後就有同事說「這是間蠻會把人資遣的公司」，老闆很情緒化，只是原PO沒想到自己也會被資遣。

一開始，原PO覺得「稽核都通過了憑什麼資遣我」，但轉念一想，反正自己也要離職去面試，多點獎金（資遣費）好像也不錯，雖然被資遣真的讓人心情很差。

有不少網友安慰原PO，有資遣費就是好事，「資遣才是真正的贏家，賺到一筆資遣費外加上六個月失業補助，提早找到工作還有就業獎金」、「不錯啊，反正都想離職了，被資遣還有資遣費可以拿。找工作期間還可以申請失業補助六成薪領半年」、「別想太多，你這樣賺到六個月的失業補助，還可以慢慢找喜歡的工作，加油」。

也有人勸原PO去檢舉前公司，「送他們檢舉大禮包呀」、「請檢舉偽造文書，並向衛福部檢舉」、「不要檢舉老闆，檢舉買到假貨的客戶，讓你的客戶去對付老闆」、「不告發日後食安問題禍及自己及下一代」。

Dcard 偽造文書 資遣 離職 食安

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