勞部小金庫1年濫花8千萬 辦公室裝潢、清垃圾、找網軍都用就安基金

有勞動部「小金庫」之稱的就業安定基金，雖明定須用於促進國民就業、外國人聘僱管理及許可、提升勞工福祉與勞工權益扶助，長期卻有濫用之餘。前勞動部長許銘春近來遭爆濫用365餘萬元就安基金舉辦音樂會，上台高歌猶如開個人演唱會，今再有媒體披露，就安基金除被用來裝潢勞發署會議室、買咖啡豆、垃圾清運，甚至花在找臉書小編，一年濫花超過8千萬元。對此，勞動部坦言卻有不合宜之處，將進一步強化把關機制。

據政府機關採購網資料，除北分署員工休憩空間標案，近2年也有多筆標案以就安基金支應，包括113年度勞動部臉書粉絲團經營管理及網路行銷案、北分署113年度咖啡豆開口契約採購案、雲嘉南分署警衛室新建工程、雲嘉南分署114年一般垃圾及廢棄物清運處理開口契約等。

其中，發展署今年動用2250萬元裝潢會議室設備及空間優化，雲嘉南分署餐廳外牆整修工程也高達2699萬元，零零總總加起來以就安基金支出的高達超過8千萬元。

勞動部指出，新任部長洪申翰上周就任後，立即要求召開就安基金檢討會議，檢視目前已招標各項標案是否合宜。除媒體報導的北分署長辦公室裝修工程外，勞動部也在檢視過程中再發現，今年10月決標的「801會議室行政作業系統設備採購及空間優化」採購案為例，在單一一間會議室的設備採購超過2000萬，的確在採購需求的規畫及經費規模有不合宜之處，

勞動部說，部長已請勞發署代理署長陳世昌就此案目前招標採購程序的階段，檢視是否有合法終止或變更契約的可能。

至於外界關切的就安基金用途，勞動部將針對計畫經費支用的合宜性，盡速諮詢第三方專家提供建議，進一步規畫把關就安基金支用的強化機制，勞動部會用更嚴謹的方式進行審視，避免類似情況再次發生。勞動部也表示，若有確實證據及疑慮，該送政風、送檢調，絕不護短。此外，針對公務預算不足的情況，日後也會再向行政院爭取。

陳世昌補充指出，垃圾清運是清理石膏、混凝土那些清潔隊無法收取的職訓用廢棄物；南分署警衛室新建工程是因為區域內有學員跟老師開車出入、車道較小，所以另外新建了警衛室來方便管理。至於清潔用品、影印紙及咖啡豆部分，是公務預算跟就安基金混合使用，預算不夠才會使用就安基金。

此外，日前有媒體指北分署長謝宜容花費145萬就安基金裝潢辦公室，陳世昌說，145萬是用在北分署2樓休息區、3樓交誼廳與討論室，謝宜容辦公室只有軌道燈安裝費、燈具合計3.9萬元是運用就安基金，辦公室其餘椅子是用公務預算。