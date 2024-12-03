台灣虎航宣布公開招募商用機師 即日起至12/22

台灣虎航（6757）3日宣布即日起公開招募CPL(Commercial Pilot License)商用機師，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業(不限定科系)，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上尤佳等條件。

台灣虎航表示，虎航是台灣唯一的低成本航空公司，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，並於上週五(11月29日)正式改列一般板上市，逐步朝亞洲最佳低成本航空公司的目標邁進。

對此，台灣虎航也將招募商用機師的招募時間為即日起至2024年12月22日晚間23:59止。報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業(不限定科系)，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上尤佳等條件。

有興趣從事航空事業與熱愛飛行的朋友，可至yes123求職網「台灣虎航2024CPL商用機師招募」專頁，查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行查看相關職務。