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旅遊暢旺帶動需求 台灣虎航即日起招募商用機師

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航宣布即日起至12月22日公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師。本報資料照
台灣虎航宣布即日起至12月22日公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師。本報資料照

隨著旅遊持續暢旺，台灣虎航11月29日改列一般板上市，今宣布即日起至12月22日晚間11時59分公開招募CPL（Commercial Pilot License）商用機師，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業（不限定科系），包含2年內有效的英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可的商用駕駛員執照，總飛行時數250小時以上尤佳。

台灣虎航表示，有興趣從事航空事業與熱愛飛行者，可至yes123求職網「台灣虎航2024CPL商用機師招募」專頁（https://pse.is/6rwal6）查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，可至104人力銀行（https://bit.ly/3DClpYE）查看相關職務。

台灣虎航 機師 航空業

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