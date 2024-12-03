旅遊暢旺帶動需求 台灣虎航即日起招募商用機師

近日有網友發現一「董事長秘書」的職缺，月薪高達8萬，不過仔細看了工作內容後，發現根本不簡單，直呼：「果然秘書工作真的是身心靈都要很強大！」貼文曝光後，也引起熱烈討論。

2024-12-03 12:17