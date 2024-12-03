公職二選一「警察vs.消防」怎抉擇？ 網友曝原因力推消防員

警察、消防員的工作有許多不可預期的意外狀況，風險程度相當高。有一名網友好奇，若在消防員跟警察當中需要擇一來做，該怎麼選擇？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「消防跟警察該選哪個？」為題，指出自己未來想要加入公職，目前考慮消防員或警察，好奇問大家，若只能二選一的情況下，選哪一個比較好？

貼文一出後，網友一面倒認為消防員比警察更受民眾尊重，「我消防也推你消防，然後考高一點不要選新北」、「平常消防大勝警察，但風險消防也大於警察」、「如果體能撐得過去，就消防比較好」、「還用選嗎，當然消防比較好」、「消防、消防、消防，至少民眾對消防是尊重的」、「消防雖然危險但錢多，警察沒安全到哪裡，而且社會地位更低，很吃官僚，大概是火神的眼淚好幾倍」、「警察處理車禍被當作理所當然，更不用說會道謝了，而消防隊，家屬到場都會跟他們說謝謝，辛苦了」。

不過，也有部分網友勸退原PO，指出「雖然大家推消防，實際上根本沒人要考」、「台灣真的很不重視消防這塊，砍福利是跟高普、特考一視同仁，但這個工作危險性明顯高於前者（警察），對消防員不友善」、「退休新制不值得你把命賣給國家」。