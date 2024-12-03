月領45K、每天只工作2小時！他因1事計畫離職 一票網友爆共鳴

你上班工作算輕鬆嗎？一名網友分享，自己每天只需工作2小時，剩下的時間都在滑手機，常常覺得工作沒有成就感，好奇發問「是否該換工作？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「極度無聊但薪水不錯的工作」為題，指出目前從事極度無聊但薪水還算不錯的工作，每天只要工作約2個小時，其他時間都可以滑手機、追劇，每月也能領40-45K，雖然工作輕鬆，卻毫無成就感，直言「有點像是在坐牢」，好奇問大家是否該換工作？

貼文一出後，讓不少網友爆共鳴，紛紛表示「超級同感！月領52K，實際工作時間1-2小時，但不能滑手機追劇，都會有同事經過，真的超像在坐牢」、「我也閒到發慌，超沒成就感，父母覺得這樣很好，真的非常無聊，我也不能四處閒晃，真的像坐牢」、「我月領56K，也是閒到發慌，偶爾回個客戶訊息就好」、「沒案子時整天都在耍廢，準時下班走人，領42K，感覺好廢，有點對不起公司的工作」。

不過，也有不少網友十分羨慕，「身體健康，這個價位很賺欸」、「離職，讓我來替你承受這份痛苦的崗位」、「反正那麼閒，拿來進修學東西應該還不錯吧」、「比起薪水少然後做不完的工作好太多了」、「身在福中不知福」、「哪有這麼好的工作，現在有缺人嗎？」。