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董事長秘書待遇8萬！精通英文是基本 職務條件嚇歪眾人：薪水很勉強

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發現一「董事長秘書」的職缺，月薪高達8萬，不過仔細看了工作內容後，發現根本不簡單。示意圖／ingimage
近日有網友發現一「董事長秘書」的職缺，月薪高達8萬，不過仔細看了工作內容後，發現根本不簡單。示意圖／ingimage

近日有網友發現一項「董事長秘書」的職缺，月薪高達8萬，不過仔細看了工作內容後，發現根本不簡單，直呼：「果然秘書工作真的是身心靈都要很強大！」貼文曝光後，也引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，這間公司的「董事長秘書」月薪落在7萬～8萬，相當誘人，但條件是須具備大學以上學歷，並且有8年以上的工作經驗，還要至少3年以上的高階主管特助或高階主管秘書經驗。

工作內容主要負責協助董事長安排行程，隨行陪同，並管理相關文件及追蹤專案進度。不僅如此，應徵者需具備良好的英文聽說讀寫能力，能夠與外國人流暢溝通，並具備行政管理及組織能力。此外，該企業也特別重視應徵者的個人特質，包括細心、抗壓性高、良好的溝通能力以及善於團隊協作。

貼文曝光後，底下網友也紛紛表示，「有這些經歷，誰給你當8萬的秘書」、「這薪水很低，秘書可以說24小時要待命，8年經驗，包含3年高階秘書經歷，精通聽說讀寫，還要商務英文還能理解，到這邊薪水已經很勉強了」、「需要精通的語言能力都是8萬以上，很多甚至月薪6位數，不過靠介紹或是挖角居多，很少在檯面上」。

另外也有本身是秘書的網友表示，基本上視公司規模大小決定工作量有多龐大，如果公司夠大可能會有助理秘書，這樣應該會輕鬆一點，「我目前是一人扛有點扛不住」。該網友也建議想當秘書的人，對內都是高階主管、對外都是外賓長官，必須進退合宜，工作內容範圍很廣、深度很深，並不是簡單的工作。

職缺 董事長 薪水

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