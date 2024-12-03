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企業搶才達高峰！89%企業追問離職原因 勞方常給3大理由

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人力銀行調查，企業開出平均月薪條件，繼2015年突破三萬元大關後，今年更首度突破4萬元。示意圖。記者黃義書／攝影
人力銀行調查，企業開出平均月薪條件，繼2015年突破三萬元大關後，今年更首度突破4萬元。示意圖。記者黃義書／攝影

因應年後轉職潮，企業擔心人力吃緊影響營運，yes123求職網調查顯示，96%企業年前徵才，三成五屬於擴編，平均每家企業釋出13個職缺，而且企業開出平均月薪條件，繼2015年突破三萬元大關後，今年更首度突破4萬元，達到40622元，比起去年39115元增加1507元，漲幅為3.9%，續創12年新高。

調查顯示，有89.3%的公司會詢問「年前求職者」離職原因。而且在可複選狀況下，企業最常聽到回答的原因，依序是：「生(職)涯規劃」(81.8%)、「苦等升遷或換部門(職務)的機會」(52.2%)、「個性與工作屬性或企業文化不合」(44.1%)，以及「換工作以便照顧家人」(35.7%)、「單純職業倦怠」(31.8%)。

yes123求職網調查顯示，合計有高達96%的企業表示，在蛇年農曆年前「有徵才計畫」，高於去年的93.7%，以及前年的92.7%，是12年以來新高。其中分成：60.9%屬於「單純填補員工離職後的空缺」；其餘35.1%才算是要「擴編」。

平均每家企業預計釋出13個工作機會，多於去年的10.9個；另外還有七成四(74.2%)的資方在年前徵才計畫當中，可以接受求職者最晚「年後上班」。

至於企業最需求的人才，有71.8%鎖定資歷在「1年以上至3年不到」；接受「3年以上至6年不到」占50.3%；接受「1年不到」也占30.3%。

在可複選狀況下，主要職缺類型方面，仍以「基層員工」為主：74.8%屬於「內勤缺」，64.1%屬於「外勤缺」；其次才是「儲備幹部」(39.3%)，以及「基層主管」(24.6%)。

企業開出的「平均月薪」條件，繼2015年突破三萬元大關後，今年更首度突破四萬塊，達到40622元，比起去年的39115元，增加1507元，漲幅為3.9%，並續創十二年新高。

企業對於年前求職者，依舊是先看他(她)的「工作態度」，再看「工作能力」！同樣在可複選狀況下，最在乎的五大條件依序為：「責任感」(70.2%)、「抗壓性」(68.7%)、「穩定度」(66.3%)，以及「解決問題的能力」(53.9%)、「配合度」(51%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業除了提早因應年後離職潮，過年前積極補缺的原因，首先與社會新鮮人有關，像是新人試用期過後，職場菜鳥辭職人數變多，企業端有望持續從「年中」徵人至「年終」。

同時隨著景氣復甦，帶動內外銷市場業績回溫，上半年持續因缺工而徵才的企業，招募力道仍保持到歲末，使勞動市場呈現「淡季不淡」的榮景。

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