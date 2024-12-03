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虎航、星宇航空接力上市…旅遊業徵才4.3萬人 資深工程師年薪200萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣虎航與星宇航空接續在第四季上市，觀光旅遊業蓬勃發展。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
台灣虎航與星宇航空接續在第四季上市，觀光旅遊業蓬勃發展。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

台灣虎航星宇航空接續在第四季上市，觀光旅遊業蓬勃發展。104人力銀行徵才資料庫顯示，截至11月旅遊業工作機會數4.3萬個，已超越COVID-19疫情爆發前水準。

主要職務地勤、空服員、導遊、領隊、飯店工作人員等，月薪區間落在3.2萬到6.4萬不等；隨著OTA(Online Travel Agent)線上旅行社、高端及永續旅遊興起，旅遊業爭搶人才也擴及工程師、小編、顧問等職務，其中，資深工程師年薪上看200萬。

今年你出國旅遊了嗎？觀光署統計，今年1到9月累積已有1275萬人次出國，比去年同期成長51.4%。旅遊業暢旺，帶動企業徵才增強。104人力銀行觀察最近十年每年11月旅遊徵才趨勢，COVID-19疫情爆發前，平均每年11月徵才2.5至2.9萬人，COVID-19爆發後2020年徵才動能降至2.3萬人，2022年隨國境解封，2024年11月工作機會已增到4.3萬人，兩年反彈幅度達75%。旅遊業大復甦，最近三年，希望從事旅遊休閒職類的求職者人數逐年增長，三年成長約7%。

104人力銀行用大數據觀察旅遊業主要職務薪資行情發現，空服員平均月薪6.4萬、導遊5.7萬、領隊5.4萬、地勤4.4萬、飯店工作人員3.2萬。針對想投入旅遊業者，104職涯診所Podcast EP380 【百工大吉】好導遊 = 危機拆彈高手！ 聽林龍 化危機為轉機！「吃到蒼蠅也覺得香」，以導遊領隊為例，邀請從業近40年的資深導遊林龍分享，投入旅遊業須具備三大特質。

林龍說，首要條件是好人緣，成為導遊領隊，除了證照之外還不夠，得讓業界認識你，像是參加導遊、領隊協會培養人脈，獲得更多帶團的機會。如何獲得客人的青睞？也考驗導遊領隊的交陪能力，得依照不同團體性質切換不同模式，透過幫忙拿行李時、檢查安全帶時小聊天、小關心，讓領隊導遊不是只在車前，更能與旅客拉近距離。

其次是持續學習，不論是看書或是看電視，得養成持續接受新知的習慣，覺得能成為帶團談資的內容，隨時筆記累積成為專屬於自己的作戰題庫。第三則是吃苦耐勞，因為旅程開始前領隊導遊得提早到確認狀況「準時算遲到」，把旅客的住宿安排好後，並不等於下班，電視不能看、遙控器不會用旅客通常都找導遊領隊而非櫃台，對於習慣朝九晚五的上班族，是一大挑戰。

近年 OTA(Online Travel Agent)線上旅行社崛起，旅遊業開始招募工程師，協助設計、規劃線上平台讓使用者擁有更好的體驗，資深工程師年薪上看200萬；行銷模式也從線下大型旅展、企業福委會拜訪等管道，逐步整合導向線上(O2O)，小編則從低度需求，到近年兩年每月已有雙位數的人才需求。

此外，疫情之後，消費者越來越願意花錢旅遊，也帶動高端旅遊職缺，例如旅遊業顧問祕書，依顧客需求和喜好推薦專屬的旅遊行程，或是高端旅遊規劃師，從旅遊規劃討論、飯店/餐廳預訂開始，提供客人精緻的客製化服務、報價，滿足專屬行程需求。

最後，ESG意識抬頭，越來越多旅宿業者在職缺中提到「永續」關鍵字，期盼經營之際也能降低對環境的衝擊。

出國旅遊 導遊 旅遊業 星宇 虎航

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