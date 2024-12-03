年底找工作遭瘋狂已讀…他崩潰問正常嗎？ 過來人安慰：在等一件事

工作熬到年底，不少人咬著牙也會撐到年終獎金發下，因此年後的職缺通常也比其他時間來的多。一名網友在Dcard發文哀嚎表示自己已經投了數家公司的履歷卻都沒有下文，灰心的他以「感覺年底工作不好找」為題發文，貼文下有網友安慰「大家都想待到年後，不要太焦慮」。

原PO在貼文中表示「感覺現在快12月了職缺比較少是正常的嗎？投了好多家都被已讀」，文章曝光後引發不少網友共鳴「一直被已讀QQ」、「+1，這個年難過了」、「我也是丟了三百家，幾乎已讀」。

不少過來人安慰「一直到過年前應該都很難找，我自己之前年底找，大概都是到隔年二月、三月才開始比較多適合的職缺出來」、「大多都在卡年終吧，或是大月中不好離開，除非屎缺到一秒都不想多待下去的快閃」、「比較少是正常的，大部分人在等年終」、「年底屎缺比較多，可以屎到不領年終在年底離職」、「加油。等年後，好消息」、「現在錄取上，也有可能是職缺差到連年終都不想領的人直接離職的」。

不過也有不少人表示求進度順利「今天下午接到通知，錄取了」、「我接到蠻多面試的，已讀5個至少有2個會發面試，也有可能跟職務有關」、「我投了20幾間，實際有回覆的大概只有8-10間」、「GG面完 15天，就收到電子聘書了」。