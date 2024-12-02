職場有土皇帝怎辦？醫曝「這些事」都算霸凌：首先要確保1事

勞動部公務員霸凌輕生案，連日引發民怨沸騰。總統賴清德28日宣布政府擴大投資心理建設，並研議增列公務員身心調適假。霸凌無處不在，面對「土皇帝」恃強欺弱，如何誤陷自我懷疑困境，精神科醫師教你因應，避免被「職場胖虎」擊倒。

勞動部爆發霸凌情事，涉案的前北分署長謝宜容爭議管理行為與後續處置態度，引發軒然大波，總統、行政院長卓榮泰紛紛出面致歉。無獨有偶，衛福部疾管署整備組黃姓組長也遭爆涉職場霸凌，疾管署28日證實事件屬實，霸凌成立，黃姓組長依考績法核予記過2次，該員改調非主管職務、調離原單位及工作場域。

除了疾管署整備組長外，衛福部另有多名官員疑涉職場霸凌，衛福部次長呂建德29日表示，行政調查含司長、副署長等官員共6人，初步訪談結果發現，其中2人情節具體重大及具爭議，即起調離現職。

近期，公務人員身心健康問題引起關注，總統賴清德28日主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，宣布政府持續擴大投資心理建設，建立更完整的心理健康服務體系。

衛福部表示，將與相關部門研議增列公務人員身心調適假，提升心理韌性，並協助各部會推展業管場域心理健康方案，尤其是容易取得自傷工具的國防部、內政部等，盼提供進一步心理支持。

超時工作、不合理要求，也是職場霸凌

霸凌情事屢見不鮮，各場域無所不在。國泰綜合醫院精神科主治醫師蘇渝評指出，霸凌根源來自「恃強欺弱」，上可追溯至自然界中強汰弱的叢林法則，反映人類部分行為的本能。

不過，在當代理想的文明社會，致力建構人人生而平等的道德觀，任何人不該因性別、族群、信仰、文化等差異，蒙受歧視或不公平對待。但在現實中，霸凌在校園、職場等各種場域，仍可能隨時發生。

除了強欺弱、上欺下，蘇渝評說，霸凌也可能出自弱勢者或缺乏自信者，為不被欺負而武裝自我，反而成為強勢加害者。

在校園霸凌中，常見遭小團體刻意欺負、冷落、孤立，乃至酸言酸語或言語威脅等。至於職場霸凌，則可能來自主管或同事，如主管刻意壓榨員工，讓一人負擔多人工作，以超時工作或不合理要求壓迫，或公司老鳥排擠、欺負新人等，這些行為都屬霸凌。

要判斷是否霸凌，還是自己出問題，蘇渝評表示，當事人感受是評估指標，雖也關乎其耐受、敏感程度，因此，亦可詢問信任的第三方協助判斷。他提及，部分霸凌被害者，時常陷入自我懷疑，反覆檢討自己，也讓有些霸凌加害者常掌握「缺乏自信」為所欲為。

抗拒上班生活失序，及時求助專業醫師

蘇渝評強調，霸凌是不公不義的事，除了需要勞工、司法單位關心、介入，做為精神科醫師關切重點在於身心健康；若每天在有毒的職場環境工作，長期可能導致身心耗盡，出現情緒低落潰堤、抗拒工作現象，一上班就深感痛苦，連踏進公司門口都在猶豫，甚至一直設法請假，猶如學生「拒學」。

此外，就算下班依然鬱鬱寡歡，對原有興趣事務完全失興趣，影響睡眠、食慾等，大幅影響生活節奏，雖不見得是霸凌所致，但都是參考指標，應考慮外援或尋求身心科醫師協助。

「逃避雖可恥，但有用！」蘇渝評說，面對無法改變的有毒環境，這是務實的選擇，尤其當霸凌加害者是權力不對等的上司，若有意申訴或據理力爭，要先思考可能後果；倘若，判斷問題在預期時間內仍難解，就要考慮調離原單位甚至離職，離去不見得就是認輸，或放過霸凌加害者，而是為先保護身心健康，尋找更健康的職場發展。

他也提醒，無論是否遭遇霸凌，若對工作感到不開心，應主動與信賴的人傾訴，適度宣洩情緒與壓力，並聽取他人意見，避免陷入孤立無援的情境。

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（本文出自2024.11.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）