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年輕人平均薪水都有5萬？ 內行分享南北薪資範圍：3年沒5萬請檢討

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「年輕人薪水都5萬嗎？現在年輕人薪水要多少合適？」示意圖／ingimage
一名網友好奇「年輕人薪水都5萬嗎？現在年輕人薪水要多少合適？」示意圖／ingimage

工作百百種，許多人找工作有不同的重點，薪水、離家遠近、交通時間都是一大考量。日前有位網友表示，「新聞曾說年輕人基本薪水都有5萬」，讓他好奇現在年輕人要多少薪水才合適？對此，眾人回答不一，有人回答，「我27歲年薪100萬」、「我覺得一個月要10萬才夠，但平均一個月我含加班只有5-6萬」。

一名網友在Dcard發文表示，他工作三年了，曾看到新聞說「年輕人基本薪水都有5萬」，讓他好奇，「這數字怎麼計算的？現在年輕人要多少薪水才合適？」他舉例，「薪水是包含大學學歷、工作多久、職位等，平均5萬薪水是怎麼計算的？」

對此，有網友表示，「平均月薪5萬是平均年薪60萬的意思，沒有分大學學歷、工作經驗跟職位等等，就是最基本的數字，但這薪水其實超過了6成台灣人平均薪資，高於60萬就只是勉強生活」、「看做什麼工作啊，行政3萬到2萬8千元」、「我們教授在我們畢業前提醒過：北部薪水參考如下，大學畢業第一份薪水不要找低於3萬5千元，碩士畢業第一份薪水不要找低於4萬，大學畢業3年薪水沒有到5萬請檢討，碩士畢業3年薪水沒有到6萬請檢討，如果是中南部的職缺，薪資就扣3千至5千元比較合理」。

也有網友分享自己的薪水，「我在南部擔任文書，普遍2萬7千元到3萬5千元，拿到3萬5千元算高薪」、「其實要過得舒適住家裡，一年60萬就很舒適了，一個月花2萬，還有閒錢投資」、「我預期自己碩士畢業，工程顧問4萬5千元上下，結果第一份被我找到4萬8千元，現在下工地監造6萬多元，一些津貼加班加一加穩定8萬了，相較我的同學，我的工作算是滿不錯的，目前快滿一年，保險、養車、社交、基金股票存款、給家裡的費用一個月差不多就2至4萬去了，自己能用的大概3萬到4萬元，算很夠用」。

年輕人 薪水

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