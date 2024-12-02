老闆注意！報復性跳槽風來了 想轉職比重創12年新高

各大產業正面臨缺工潮，今年經濟成長率有機會「坐三望四」，上班族在農曆年前是否開始蠢蠢欲動，已經有跳槽計畫了嗎？yes123求職網「歲末跳槽意願與企業徵才調查」發現，高達九成三的上班族在蛇年農曆年前換工作，續創12年新高。其中合計有七成一早就付諸行動，開始投遞履歷。

年前想轉職的主因還是以「薪水太少」為主要理由，跳槽後平均求加薪8千元，可見跳槽加薪成為多數勞工首要目標。

根據yes123求職網調查顯示，有93.4%上班族「會考慮」在蛇年農曆年前換工作，不但多過去年的92.8%，更續創12年新高。其中甚至合計70.8%「付諸行動」，開始投遞履歷，尋找新工作：其中包含46.6%屬於「已經開始尋找，但尚未有面試機會」，以及24.2%屬於「已經開始尋找，且已有面試機會」。

至於年前想轉職的主因，在可複選狀況下，主要依序為：「薪水太少，很難過活」(57.7%)、「覺得現在的公司沒前景」(45.3%)、「太久沒有加薪」(39.2%)，以及「沒有升遷、調部門的機會」(38.2%)、「覺得現在所處的行業沒前景」(33.8%)。

其他想轉職的原因，又依序分別有：「不喜歡現在的工作內容」(25.6%)、「工作壓力太大」(22.7%)、「擔心被裁員」(21.5%)，以及「工時太長」(20.2%)、「擔心年終獎金或分紅縮水」(19.2%)。

既然多數人計畫跳槽的理由，都是不滿薪資狀況，那麼對「新東家」月薪的期望，又是如何呢？此次調查顯示，年前轉職者平均希望，能比原來工作加薪8,053元。

假如「老東家」真的想慰留勞工，又得付出多少「代價」呢？調查也發現，目前的公司在月薪上，平均需加碼10148元，等於比前者多2095元，約高出26%。

如果在「蛇年農曆年前」考慮換工作，其中又有高達九成二(91.8%)的人自認，目前有遇到「求職瓶頸」。同樣在可複選狀況下，主要遭遇的瓶頸依序為：「專業技能不足」(40.1%)、「相關工作經驗不出色」(38.5%)、「履歷、自傳寫不出個人特色」(36.1%)，以及「外語能力不佳」(28.8%)、「年齡、性別問題」(27.6%)。

其他碰到的求職難關，又分別是：「缺乏證照」(25.6%)、「主修科系不符企業需要」(20.3%)、「自認學歷不如人」(18.8%)，以及「缺乏職場人脈的推薦介紹」(17.7%)、「自認外貌、身材不出色」(16.4%)。