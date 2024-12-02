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不如超商？台積電職缺「中英精通」僅32K 網解疑：不是看月薪

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。 路透
台積電。 路透

「護國神山」台積電是不是少人夢寐以求的職業，不過近日有網友發現，有一項約聘一年的博物館行政助理職缺，要求中英文精通，但薪水卻只開32,700元（以上），貼文曝光後，引起底下留言區引發熱議。

原PO在PTT發文貼出台積電這項職缺，可以看到公司要求學歷大學以上，且中英文聽說讀寫都「精通」，讓他忍不住吐槽，世界市值前十大的台積電，竟然給出32K的低薪，看來「護國神山」的某些崗位吸引力根本沒那麼強，甚至不如去做超商。

貼文曝光後，有留言認為，以上市櫃公司來說，32K要求英文精通也太不合理，不過大多網友認為，「人家靠的是獎金」、「一年配一張股票就爽了」、「你沒待過台積吧？台積沒在看月薪的」、「行政職也是會分紅的」、「它是保證起薪，而且台積電靠的是年終獎金」、「光能進台積電就能跟身邊人吹一輩子了，真的」。

此外，也有網友說，「圖書館助理是想要多少，又不輪班，約聘的，搞不好還不是掛GG（台積電）底下」、「涼缺怎麼可能招聘？87％是免洗缺」、「有沒機會轉正和涼不涼，才是約聘要注意的」。

台積電 職缺

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