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提離職後公司「加薪4千」徵人！她後悔想回鍋 網一面倒勸退

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友提了離職後，就在人力銀行看到原本的職缺被釋出，薪水還比原先多了4千，剛好是自己的期望薪資。示意圖／Ingimage
一名女網友提了離職後，就在人力銀行看到原本的職缺被釋出，薪水還比原先多了4千，剛好是自己的期望薪資。示意圖／Ingimage

許多人選擇離職的原因都跟薪水有關，近日一名女網友指出，她在提了離職之後，就在人力銀行看到原本的職缺被釋出，薪水還比原先多了4千，剛好是自己的期望薪資，不知道能不能反悔向老闆要求回鍋。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，提離職後的沒幾天，就發現人力銀行釋出原先的職缺，薪水比之前多了4千，「正好是我當初跟老闆說的期望薪資，離職日期還沒到，現在有點想反悔，因為很喜歡這個工作，但卡在薪資很低，所以調漲後感覺超微妙，有人有提離職又反悔的嗎？有什麼比較美化的說詞呢？」

對此，網友紛紛表示，「老闆很明顯就是在用這種方式羞辱妳啊，有什麼好反悔的」、「老闆就是覺得妳很難用，換一個順便調漲。可以調漲，但不是幫妳調漲的概念」、「如果老闆有想要挽留妳的話，應該就會在妳提離職的時候詢問原因，然後講到調薪的事情，但他直接批准妳的離職單，然後上網找人，確定這樣還能跟老闆談調薪的事情嗎？」、「我之前提離職，老闆要加7千留人，但是要我接很多工作，所以最後還是離開」。

另外也有網友認為，人力銀行報的薪資，肯定跟實領薪水有落差，「面試一定砍回去，人力銀行上的不都開高走低」、「來的人也不一定拿到那個薪資，以這種慣老闆操作，最後還是會以經驗敘薪」。

慣老闆 職缺 薪水 離職

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