快訊

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

低薪人人搶？她驚月薪31K職缺競爭激烈 網嘆：莫忘世上苦人多

聯合新聞網／ 綜合報導
低薪工作遭瘋搶她疑惑，過來人無奈吐真相。 示意圖／ingimage
低薪工作遭瘋搶她疑惑，過來人無奈吐真相。 示意圖／ingimage

近日一名網友在Dcard上發文驚呼，滑求職網發現很多3萬出頭、不到3萬5的職缺都有多人應徵，仔細看發現工作內容也不是輕鬆的涼缺，讓她忍不住以「為什麼薪水很低的工作卻很多人投」為標題發文，提問為何大家為這樣的工作搶破頭。

原PO在文章中表示，細看網站很多工作明明才3萬1、3萬2，連3萬5都不到，卻是超過30人搶的熱門職缺，明明工作內容也沒多好，很多都是免洗職缺，沒有比較輕鬆還低薪又沒發展性，不解為什麼這麽多人搶著要。

貼文下有人列出五個重點「剛轉職、剛畢業、有家庭、想穩定、不想有壓力」，也有人透露這種工作其實優點比想像中多，「沒壓力，3萬每個月還可以存1萬多，偶爾還可以出國，早八晚五不加班，事情沒做完就隔天做」、「月薪34k，朝九晚五、見紅就休、三節獎金，每天午餐統一叫外送或出去吃公司付錢，年終基本2個月多的看老闆心情，這種工作不好嗎」、「高薪必然高代價」。

也有網友解釋「因為高薪的工作老闆不收，面試也不一定會錄取，只能挑3萬的工作，比較好錄取」、「有沒有想過就是因為高薪工作門檻高，然後競爭又激烈，人不可能一直失業，只能先找低薪的工作做」、「當然是騎驢找馬呀，又不是每個人都可以說不做就不做，為了金錢生存下去」、「因為我能力不好…投高薪的頻繁被刷掉，就先做3萬1的」。

還有過來人無奈嘆道「朋友，不曉得妳來歷背景，韓導一句『莫忘世上苦人多…』」，表示不少人受限學歷、年齡、身體疾病等因素，找工作屢屢碰壁，又無法長期在家待業，表示原PO可能因為年輕又有不錯的學經歷可以挑，可以對高薪與具發展性的工作抱有憧憬，但與此同時，也有很多人只求當下溫飽。

求職 職場 薪水

延伸閱讀

球賽更重要？男友緊盯12強賽 她旅程中遭放生回家：心酸酸的

網友初見即邀出國、環島…她婉拒後訊息超敷衍 網提醒：目的性很強

才剛磨合…男友帶爸回家讓膽小貓崩潰傷人 她苦惱：如何重拾信任？

膽固醇高不高？醫師教「看臉」兩處判斷 哈佛研究推3食物降血脂

相關新聞

老闆注意！報復性跳槽風來了 想轉職比重創12年新高

各大產業正面臨缺工潮，今年經濟成長率有機會「坐三望四」，上班族在農曆年前是否開始蠢蠢欲動，已經有跳槽計畫了嗎？yes12...

提離職後公司「加薪4千」徵人！她後悔想回鍋 網一面倒勸退

許多人選擇離職的原因都跟薪水有關，近日一名女網友指出，她在提了離職之後，就在人力銀行看到原本的職缺被釋出，薪水比原先多了4千，剛好是自己的期望薪資，不知道能不能反悔向老闆要求回鍋。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

沒相關經驗！大公司面談10分鐘就錄取 妹子疑惑…網曝2原因

不知道為何會被錄取！一名女網友表示，她到一間大公司面試，由於過去沒接觸相關領域，所以也十分緊張，沒想到面試官只談了10分鐘就錄取她了，讓她相當納悶，「完全看不出會錄取我的跡象」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

低薪人人搶？她驚月薪31K職缺競爭激烈 網嘆：莫忘世上苦人多

近日一名網友在Dcard上發文驚呼，滑求職網發現很多3萬出頭、不到3萬5的職缺都有多人應徵，仔細看發現工作內容也不是輕鬆的涼缺，讓她忍不住以「為什麼薪水很低的工作卻很多人投」為標題發文，提問為何大家為這樣的工作搶破頭。

好難懂！主管拔她工作卻私下關心 日商OL變閒不解：要我走嗎

不同公司有各自的企業文化，面對能力不同的員工，上司交代的工作也會有所不同。一名在「日商」工作的女網友發文詢問，她的日籍上司漸漸停掉她的工作，變得很閒，但還是會關心她私事，讓她感到很疑惑，於是請教網友：「日籍主管是要我自己離職的意思嗎？」。

科技業賣肝換高薪 他迷惘「在努力什麼？」苦主嘆：越來越痛苦

眾所周知科技業的薪水比較高，是不少人嚮往的工作，然而相對科技業的業務內容也相當繁重，工時長、壓力也更大。有網友感嘆，「科技業的大家到底在努力什麼？」有苦主表示，「我也不知道我為了什麼，但我只覺得我越努力越痛苦」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。