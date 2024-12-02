低薪人人搶？她驚月薪31K職缺競爭激烈 網嘆：莫忘世上苦人多

近日一名網友在Dcard上發文驚呼，滑求職網發現很多3萬出頭、不到3萬5的職缺都有多人應徵，仔細看發現工作內容也不是輕鬆的涼缺，讓她忍不住以「為什麼薪水很低的工作卻很多人投」為標題發文，提問為何大家為這樣的工作搶破頭。

原PO在文章中表示，細看網站很多工作明明才3萬1、3萬2，連3萬5都不到，卻是超過30人搶的熱門職缺，明明工作內容也沒多好，很多都是免洗職缺，沒有比較輕鬆還低薪又沒發展性，不解為什麼這麽多人搶著要。

貼文下有人列出五個重點「剛轉職、剛畢業、有家庭、想穩定、不想有壓力」，也有人透露這種工作其實優點比想像中多，「沒壓力，3萬每個月還可以存1萬多，偶爾還可以出國，早八晚五不加班，事情沒做完就隔天做」、「月薪34k，朝九晚五、見紅就休、三節獎金，每天午餐統一叫外送或出去吃公司付錢，年終基本2個月多的看老闆心情，這種工作不好嗎」、「高薪必然高代價」。

也有網友解釋「因為高薪的工作老闆不收，面試也不一定會錄取，只能挑3萬的工作，比較好錄取」、「有沒有想過就是因為高薪工作門檻高，然後競爭又激烈，人不可能一直失業，只能先找低薪的工作做」、「當然是騎驢找馬呀，又不是每個人都可以說不做就不做，為了金錢生存下去」、「因為我能力不好…投高薪的頻繁被刷掉，就先做3萬1的」。

還有過來人無奈嘆道「朋友，不曉得妳來歷背景，韓導一句『莫忘世上苦人多…』」，表示不少人受限學歷、年齡、身體疾病等因素，找工作屢屢碰壁，又無法長期在家待業，表示原PO可能因為年輕又有不錯的學經歷可以挑，可以對高薪與具發展性的工作抱有憧憬，但與此同時，也有很多人只求當下溫飽。