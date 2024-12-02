沒相關經驗！大公司面談10分鐘就錄取 妹子疑惑…網曝2原因
不知道為何會被錄取！一名女網友表示，她到一間大公司面試，由於過去沒接觸相關領域，所以十分緊張，沒想到面試官只談了10分鐘就錄取她了，讓她相當納悶，「完全看不出會錄取我的跡象」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。
原PO在Dcard發文表示，自己非常幸運的面到了一間大公司，不過該職位跟她大學的專業是兩個領域，因此她也向面試官坦白，自己沒有相關經驗、必須重頭學起，最終只談了10分鐘左右。沒想到過沒幾天就收到公司的錄取通知，原PO驚喜之餘也感到納悶，自己明明沒有特別亮眼的表現，為何被錄取。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「有可能是公司寧願找完全沒經驗的小白，因為比較好教」、「應該是新鮮人看起來很笨、很好使喚，說什麼信什麼，而且表現得很奴吧」、「有一種屎缺的感覺」、「我沒經驗一樣錄取，目前四個月，每天準時下班」。
另外也有網友認為，當公司人事預算有限的時候，可能就會出現這種狀況，「不是本科系沒關係，只要是個正常人，便宜就好」。
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