好難懂！主管拔她工作卻私下關心 日商OL變閒不解：要我走嗎

不同公司有各自的企業文化，面對能力不同的員工，上司交代的工作也會有所不同。一名在日商工作的女網友發文詢問，日籍上司漸漸停掉她的工作，讓她變得很閒，但還是會關心她私事。她對此感到很疑惑，於是請教網友：「日籍主管是要我自己離職的意思嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前在日商工作，原本工作的成績不錯，但因為公司方針變動的緣故，很多工作被日籍上司停掉，導致她現在「很閒」。原PO表示，她想調去別的部門，但上司不准，有些事情需要他指示也不回，讓她懷疑上司是否在提示要她「自請離職」。

原PO表示，但當她和上司在公司見面時，上司總是會請她吃午餐或晚餐，也會買零食或咖啡給她，常會關心她的私事，但會避開工作，甚至最近還約她去美國玩，因此讓她感覺並不想逼她走；直接問上司是否要她離職，上司也給出了否定的答案，不解的她於是詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友猜測可能是原PO「不會做事」，可以準備離職了，「我想到的可能性是妳在公務上不好用，可能不太會做事、需要人家幫忙收尾等，也有可能日本文化傾向栽培男性」、「無法判斷，要看表情跟熱度跟敷衍的感覺，但感覺可以離職了」。

但也有網友猜測，上司可能對原PO有意思，或是要提拔她，「為什麼沒有人說這位主管別有意圖呢？像是要發展男女關係」、「我覺得主管根本喜歡妳，說不定他用讓妳不用做事的方式，希望妳發現這是他對妳愛的暗示」、「會不會是想要提拔妳升組長之類的，或是公司有其他新團隊，可能會由其他部門找幾個能力好的調過去」。