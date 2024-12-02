快訊

賴清德總統抵夏威夷…AIT登機歡迎是歷年最高禮遇？ 藍營批胡扯

拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

好難懂！主管拔她工作卻私下關心 日商OL變閒不解：要我走嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在日商工作的女網友工作漸漸被停掉，讓她感到很疑惑。圖／Ingimage
一名在日商工作的女網友工作漸漸被停掉，讓她感到很疑惑。圖／Ingimage

不同公司有各自的企業文化，面對能力不同的員工，上司交代的工作也會有所不同。一名在日商工作的女網友發文詢問，日籍上司漸漸停掉她的工作，讓她變得很閒，但還是會關心她私事。她對此感到很疑惑，於是請教網友：「日籍主管是要我自己離職的意思嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前在日商工作，原本工作的成績不錯，但因為公司方針變動的緣故，很多工作被日籍上司停掉，導致她現在「很閒」。原PO表示，她想調去別的部門，但上司不准，有些事情需要他指示也不回，讓她懷疑上司是否在提示要她「自請離職」。

原PO表示，但當她和上司在公司見面時，上司總是會請她吃午餐或晚餐，也會買零食或咖啡給她，常會關心她的私事，但會避開工作，甚至最近還約她去美國玩，因此讓她感覺並不想逼她走；直接問上司是否要她離職，上司也給出了否定的答案，不解的她於是詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友猜測可能是原PO「不會做事」，可以準備離職了，「我想到的可能性是妳在公務上不好用，可能不太會做事、需要人家幫忙收尾等，也有可能日本文化傾向栽培男性」、「無法判斷，要看表情跟熱度跟敷衍的感覺，但感覺可以離職了」。

但也有網友猜測，上司可能對原PO有意思，或是要提拔她，「為什麼沒有人說這位主管別有意圖呢？像是要發展男女關係」、「我覺得主管根本喜歡妳，說不定他用讓妳不用做事的方式，希望妳發現這是他對妳愛的暗示」、「會不會是想要提拔妳升組長之類的，或是公司有其他新團隊，可能會由其他部門找幾個能力好的調過去」。

上司 主管 職場 離職

延伸閱讀

上班族壓力大…心理醫師示警：遇「5大反常狀況」該重新省思工作

公務員上司也捧「鐵飯碗」才是人間地獄？ 網曝：被逼到辭職也難生存

打工別選早餐店！他列舉早餐店工作10大缺點：不如外送

這樣開口…1小時竟成功加薪20%！前Google招募專家曝高手談判眉角

相關新聞

老闆注意！報復性跳槽風來了 想轉職比重創12年新高

各大產業正面臨缺工潮，今年經濟成長率有機會「坐三望四」，上班族在農曆年前是否開始蠢蠢欲動，已經有跳槽計畫了嗎？yes12...

好難懂！主管拔她工作卻私下關心 日商OL變閒不解：要我走嗎

不同公司有各自的企業文化，面對能力不同的員工，上司交代的工作也會有所不同。一名在「日商」工作的女網友發文詢問，她的日籍上司漸漸停掉她的工作，變得很閒，但還是會關心她私事，讓她感到很疑惑，於是請教網友：「日籍主管是要我自己離職的意思嗎？」。

科技業賣肝換高薪 他迷惘「在努力什麼？」苦主嘆：越來越痛苦

眾所周知科技業的薪水比較高，是不少人嚮往的工作，然而相對科技業的業務內容也相當繁重，工時長、壓力也更大。有網友感嘆，「科技業的大家到底在努力什麼？」有苦主表示，「我也不知道我為了什麼，但我只覺得我越努力越痛苦」。

不做八大、業務…妹子求「月薪10萬工作」 網曬薪資點名1行業：賺逾70萬

許多人都希望能透過工作賺取高薪，但並非每個行業都能開出優渥的薪資待遇。一名女網友在Dcard發文，「還有什麼正當工作薪水是快10萬的？」，引發熱議。

月入百萬家族事業 vs 5萬鐵飯碗！她曝工作抉擇陷兩難 網友吵翻

如果有兩份相當極端的工作，你會怎麼選？一名網友分享，目前的工作是月入5萬元的鐵飯碗，但家裡做菜市場的長輩即將退休，希望有人幫忙延續，讓她相當兩難。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

待業女想做芳療師、美甲師卻嫌薪水少 內行曝待遇勝過一票人

工作若能結合興趣，是最開心不過的事，但現實生活中往往難以兩全。有一名女網友待業了一年，最近在找工作時發現有興趣的職業薪水就很少，薪水多的反而沒興趣，讓她不知道該怎麼抉擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。