科技業賣肝換高薪 他迷惘「在努力什麼？」苦主嘆：越來越痛苦

眾所周知科技業的薪水比較高，是不少人嚮往的工作，然而相對科技業的業務內容也相當繁重，工時長、壓力也更大。有網友感嘆，「科技業的大家到底在努力什麼？」有苦主表示，「我也不知道我為了什麼，但我只覺得我越努力越痛苦」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「科技業的大家到底在努力什麼？」，他最近對於工作與未來感到迷惘，不清楚自己在科技業這份工作中追求的是什麼。他表示，「從高中努力考最高的分數、大學拚一個洗研或是出國的機會、努力進熱門的實驗室、拿薪水高的offer，但可能很累，薪水拚300萬以上是為了什麼呢？畢竟光是滿足基本娛樂吃喝，其實150萬甚至100萬、80萬，已經過得超級有餘裕了吧？」

原PO不解表示，「為了房子？原來前輩們每個都夢想買房嗎？為什麼不當租屋族？為了小孩？所以我們努力是為了給小孩更好的生活，而且他長大可能還會比我們辛苦？為了老年保險？為什麼有需要活那麼久、接受這麼久的治療？短暫的快樂？所以我們工作為了快樂，然後這個快樂足夠讓我們可以繼續工作？很奇怪吧，我理解有些人是希望改變原生家庭，但大部分在科技業的人努力是為了什麼呢？」

其他人留言，「我自己雖然年收300萬以上，但現階段不打算買房、生子，興趣是出國旅遊體驗人生，隨時說走就走，想吃什麼就吃什麼，從不看價錢，多的現金流丟入股市，老了再到鄉下買間便宜的房子安安靜靜度過晚年」、「快樂啊，發自內心的喜歡這個工作才能做得長久，工作可能要做40年，選一個喜歡而且錢也蠻多的工作不好嗎？」、「我朋友認為薪資高低代表了她個人的價值，所以她很追求高薪工作，我就追求快樂，不用太高薪但壓力要小那種」、「目前200萬左右，正常上下班，閒暇時間運動、有能力培養興趣，我覺得過得很開心啊，但買房生小孩還在猶豫中就是了」。

有人直言就是為了買房，「房子啊，至於你說的為什麼不當租屋族，我大學畢業退租的時候，房東跟我說，有一個65歲的奶奶想要租，但她拒絕，因為她覺得一個60幾歲的人獨居，出了什麼事會很難即時發現，萬一真的出現最糟糕的狀況，房東也會很困擾的，從這時候我就知道，基本上沒有能租一輩子的房子」。