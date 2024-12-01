快訊

中職／另類「霸榜」各種打擊榜亞軍 陳傑憲12強賽終當王者

彎腰能摸到腳趾代表長壽？專家授4個拉筋動作強化身體柔韌度

不做八大、業務…妹子求「月薪10萬工作」 網曬薪資點名1行業：賺逾70萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文求月入10萬工作，引發熱議，有網友貼出醫美醫生的薪資入帳明細，上面顯示月入超過70萬。 示意圖／Ingimage
一名女網友發文求月入10萬工作，引發熱議，有網友貼出醫美醫生的薪資入帳明細，上面顯示月入超過70萬。 示意圖／Ingimage

許多人都希望能透過工作賺取高薪，但並非每個行業都能開出優渥的薪資待遇。一名女網友在Dcard發文，「還有什麼正當工作薪水是快10萬的？」，引發熱議。

原PO表示，在這個時代，倘若不做詐騙、八大、主播、業務、科技業工程師，不去找乾爹，身為女性在沒辦法搬重物的情況下，究竟還有什麼工作，可以領到快10萬的月薪

貼文一出，有網友理性分析，「沒有一技之長，在台灣別說馬上月入10萬，4萬都很難（有家族企業或者包租婆除外）」、「除非妳開店當老闆，不然高薪基本跟高知識類的、高專業技能、有生命危險的、沒人想做的的工作綁定，簡單講就是要嘛很會讀書或某個領域天賦異稟，要嘛不怕死，先看看妳有沒有這些條件」、「我要反駁，主播其實沒那麼好賺，除非妳手段夠好，有朋友是直播公司的幕後，他總是跟我說，這麼多平台、這麼多主播（應為直播主），其實真的出頭的很少，甚至很多都還要兼職」。

不過也有網友列出職業清單，「醫生、律師，妳是都不當職業喔」、「數據分析、營運PM，完全不用搬重物，只要腦跟嘴」、「歌手、演員、藝術家、畫家、CEO、奧運金牌得主、網紅、早餐店老闆」、「女生其實滿容易的，去學美甲、霧眉、醫美相關那些，其實學好了一個月都破10萬，我有個同學就是做霧眉的，她就算當了老闆娘，月入已有好幾十萬，我每個月都還是看她去上課學習，還常常出國進修，光是課程費用，都至少付出了百萬，但是賺得更多」。

有網友貼出一張醫美醫生的薪資入帳明細，只見月入超過70萬，讓其他人羨慕表示，「一個月薪水等於我兩年薪水」、「這是真的，還有比這個高的醫生，醫美諮詢薪水，業績好的也幾乎都破10萬，醫美業路過」、「雖然早就知道，但看到還是覺得很恐怖」。

月薪 醫美

延伸閱讀

別當玻璃心！醫傳授3大心靈處方 化解職場壓力有撇步

從一位公務員之死 看職場霸凌的黑暗真相！8種慣用手段大揭密

權力越高越可能外遇？研究：如果想要引誘其他人 「我很有信心我會成功」

人為什麼會生氣？因為在關係中無法守護發自內心「最深層的在乎」

相關新聞

不做八大、業務…妹子求「月薪10萬工作」 網曬薪資點名1行業：賺逾70萬

許多人都希望能透過工作賺取高薪，但並非每個行業都能開出優渥的薪資待遇。一名女網友在Dcard發文，「還有什麼正當工作薪水是快10萬的？」，引發熱議。

月入百萬家族事業 vs 5萬鐵飯碗！她曝工作抉擇陷兩難 網友吵翻

如果有兩份相當極端的工作，你會怎麼選？一名網友分享，目前的工作是月入5萬元的鐵飯碗，但家裡做菜市場的長輩即將退休，希望有人幫忙延續，讓她相當兩難。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

待業女想做芳療師、美甲師卻嫌薪水少 內行曝待遇勝過一票人

工作若能結合興趣，是最開心不過的事，但現實生活中往往難以兩全。有一名女網友待業了一年，最近在找工作時發現有興趣的職業薪水就很少，薪水多的反而沒興趣，讓她不知道該怎麼抉擇。

打工別選早餐店！他列舉早餐店工作10大缺點：不如外送

在早餐店打工有哪些缺點呢？一名男網友曾在連鎖早餐店工作過，列舉出該工作「10大缺點」，並提醒網友：「除非你記憶力很好、能早起、耐熱、能接受各前輩的做法不同，才推薦做早餐店」。

高雄大同醫院定期契約勞工多達47人 勞工局：恐違反勞基法

高雄市立大同醫院明年1月長庚醫療法人接手，議員陳麗娜今主張大同醫院現職定期契約員工全數轉正。不過勞工局27日派員到大同醫...

努力學習還是漏東漏西…職場菜鳥無助「總被主管罵」 網教一招解困境

職場新人剛接觸到不熟悉的工作時，經常需要花大量時間學習。一名男網友發文，稱自己剛出社會找到一份薪資2萬8，畫3D效果圖的工作，但剛入職的關係，即使很努力在記東西了，還是經常漏東漏西，被主管責罵，對此，不少網友建議寫「工作日誌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。