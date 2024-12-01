不做八大、業務…妹子求「月薪10萬工作」 網曬薪資點名1行業：賺逾70萬

許多人都希望能透過工作賺取高薪，但並非每個行業都能開出優渥的薪資待遇。一名女網友在Dcard發文，「還有什麼正當工作薪水是快10萬的？」，引發熱議。

原PO表示，在這個時代，倘若不做詐騙、八大、主播、業務、科技業工程師，不去找乾爹，身為女性在沒辦法搬重物的情況下，究竟還有什麼工作，可以領到快10萬的月薪？

貼文一出，有網友理性分析，「沒有一技之長，在台灣別說馬上月入10萬，4萬都很難（有家族企業或者包租婆除外）」、「除非妳開店當老闆，不然高薪基本跟高知識類的、高專業技能、有生命危險的、沒人想做的的工作綁定，簡單講就是要嘛很會讀書或某個領域天賦異稟，要嘛不怕死，先看看妳有沒有這些條件」、「我要反駁，主播其實沒那麼好賺，除非妳手段夠好，有朋友是直播公司的幕後，他總是跟我說，這麼多平台、這麼多主播（應為直播主），其實真的出頭的很少，甚至很多都還要兼職」。

不過也有網友列出職業清單，「醫生、律師，妳是都不當職業喔」、「數據分析、營運PM，完全不用搬重物，只要腦跟嘴」、「歌手、演員、藝術家、畫家、CEO、奧運金牌得主、網紅、早餐店老闆」、「女生其實滿容易的，去學美甲、霧眉、醫美相關那些，其實學好了一個月都破10萬，我有個同學就是做霧眉的，她就算當了老闆娘，月入已有好幾十萬，我每個月都還是看她去上課學習，還常常出國進修，光是課程費用，都至少付出了百萬，但是賺得更多」。

有網友貼出一張醫美醫生的薪資入帳明細，只見月入超過70萬，讓其他人羨慕表示，「一個月薪水等於我兩年薪水」、「這是真的，還有比這個高的醫生，醫美諮詢薪水，業績好的也幾乎都破10萬，醫美業路過」、「雖然早就知道，但看到還是覺得很恐怖」。