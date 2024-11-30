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月入百萬家族事業 vs 5萬鐵飯碗！她曝工作抉擇陷兩難 網友吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
月薪百萬vs月薪五萬的工作，你會怎麼選？示意圖，聯合報系資料照
月薪百萬vs月薪五萬的工作，你會怎麼選？示意圖，聯合報系資料照

如果有兩份相當極端的工作，你會怎麼選？一名網友分享，目前的工作是月入5萬元的鐵飯碗，但家裡做菜市場的長輩即將退休，希望有人幫忙延續，讓她相當兩難。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「月入近百萬vs月入五萬該怎麼選？」為題，指出目前的工作非常穩定，月收入5萬元，是會穩定成長的鐵飯碗，各項福利也都還不錯。家裡則是做菜市場，有長輩即將退休，希望有人能幫忙延續攤子，若沒人接只能熄燈，她也直言「這個攤子養活了我們家族，讓家裡每個人都有房有車沒貸款，關掉真的捨不得」。

這名女網友進一步說明，曾經去幫忙過幾天，發現菜市場非常累，真的有點受不了，加上菜市場非常靠人脈，不確定那些人脈自己是否有能力承接，擔心若真的離職，之後適應不了菜市場的環境，反而兩頭空。

貼文一出後，不少網友支持繼續做鐵飯碗工作，紛紛表示「如果可以選，我會選擇妳的五萬，因為失去的時間、犧牲的時間是真的難以比擬」、「雖然長輩打好關係了只要接手就好，可是市場工時很糟糕，而且沒什麼休假，我覺得要看妳對家裡的工作有沒有愛」、「我的話一定是選5萬，畢竟不差房，生活品質+健康比較重要」、「妳一個人沒辦法做就不要冒風險，能做菜市場的好員工不好請」。

不過，也有不少網友勸她接菜市場攤子，指出「百萬1年抵五萬20年，這交易簡直太值了」、「月入百萬誰不要啊，雖然辛苦但是報酬不錯」、「我也選月收百萬，能力是可以培養的，而且自己當老闆，你去外面是可以很輕鬆，但是畢竟還是看人臉色」、「腦子有洞才選擇，就不能拼一次搞到一個目標，看是幾千萬還是多少直接退休嗎？」。

報酬 薪水 離職

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