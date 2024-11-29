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待業女想做芳療師、美甲師卻嫌薪水少 內行曝待遇勝過一票人

聯合新聞網／ 綜合報導
芳療師一職引起許多人的好奇，照片示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
芳療師一職引起許多人的好奇，照片示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

工作若能結合興趣，是最開心不過的事，但現實生活中往往難以兩全。有一名女網友待業了一年，最近在找工作時發現有興趣的職業薪水就很少，薪水多的反而沒興趣，讓她不知道該怎麼抉擇。

這名女網友在PTT以「該以興趣還是薪水選工作呢？」為題發文，她說畢業後就在某知名企業做文書好幾年，但薪水和職位都升不上去，再加上缺乏挑戰性，因此去年領到年終後就提離職，之後就一直待業至今。原PO說因為自己住家裡，所以開銷不多，但家人有詢問是否還要找工作，讓她也有點壓力。

原PO表示，最近有開始看工作，但卻發現有興趣的反而薪水少，例如SPA芳療師、美甲師等，而薪水多的她反而沒興趣，例如房仲業務，因此原PO想問大家的看法，該如何選擇？

多數人認為薪水還是首要考量，「我選薪水，然後工作內容不討厭即可」、「很多人是離職前就開始斜槓，副業上軌道才敢辭職，既然沒經濟壓力就選興趣」、「當然是錢多的，工作就是為了錢啊」、「如果妳不太有金錢壓力，現在是培養興趣的好時機，芳療師或美甲師都是學一技之長比較吃香」。

還有內行人透露芳療師和美甲師的收入，「SPA芳療師或美甲師薪水應該不算少，上手後每月至少5w-8w（5萬到8萬）」、「美甲師薪水有少嗎？朋友從事美業月收10W+（10萬以上）」、「SPA芳療師和美甲師，做得好的話還能業績獎金抽成，錢少只是剛起步而已」。

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