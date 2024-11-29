打工別選早餐店！他列舉早餐店工作10大缺點：不如外送

在早餐店打工有哪些缺點呢？一名男網友曾在連鎖早餐店工作過，列舉出該工作「10大缺點」，並提醒網友：「除非你記憶力很好、能早起、耐熱、能接受各前輩的做法不同，才推薦做早餐店」。

一名男網友在Dcard發文，表示他曾在知名連鎖早餐店工作過，列舉出在早餐店工作的10大缺點，並表示他除了想發洩外，更多的是想闡述現實狀況，如果不是記憶力很好、能早起、接受前輩做法不同、耐壓性高不易慌張，則不如做外送。以下是原PO列舉的「10大缺點」：

1、工作強度高

早餐店客人非常多，人流量大，尤其是連鎖早餐店更是如此，新手在客人多時經常感到慌張、無所適從，經常從早上到中午都沒辦法休息。

2、休息時間需要備料

就算客人比較少也無法休息，早餐店很多訂單都會訂大包裝的，從薯條雞塊等炸物，到果醬、沙拉醬等醬料都要備料，幾乎在早餐店吃到的東西都要提前準備，休息時間都要被這些工作占滿。

3、要早起

早餐店都需要早起上班，甚至6點就要到店裡，夏天倒還好，但到了冬天，早晨的氣溫堪比「冰箱」，騎機車的人手容易凍僵，要好一段時間才能緩過來。

4、餐點數量多要記的東西很多

早餐店單樣都不複雜，但要記的品項特別多，例如漢堡等麵包類除了肉以外要夾什麼料、麵包類夾的每種肉、不同的沙拉要擠的醬料不同等等，這些食材放的位置也很難記清。

5、每個前輩的做法不同

連鎖店都有官方的制定做法，但每一間分店的店員做法都會略有不同，很容易讓新人感到手足無措。

6、工作環境很熱

餐飲業廚房大多沒冷氣，就算有電風扇也是吹熱風，夏天會非常不舒服。

7、工資不高

大多工讀生都是領「最低時薪」，以工作強度來說不太值得，而且通常不會加薪，就算學的再多也是領基本時薪。

8、收店工作繁多

收店時的工作非常多，要將沒用完的麵包醬料等拿去冰、擦拭工作台跟烤箱周圍（滿是麵包屑）、刷鍋、換炸鍋的油（油桶超重）等等。

9、可能遇到不太好的同事

原PO遇過不太好的前輩，他稍微用手機回訊息就被前輩責罵，但店內忙得不可開交時，卻看到前輩在玩手機遊戲，令他十分無奈。

10、差別待遇

前輩或老闆會在你出錯時嚴厲斥責，但對正職員工卻不會如此，老闆還會要求你做很多沒要求正職做的事。

此文一出，不少網友表示以上狀況在餐飲業都很常見，「不用早餐店，很多餐飲業都這樣，有時間還不如趕快找別間」、「我認為餐飲都要退避三分」、「餐飲業就是薪水低，但很累」、「以上適用於所有餐飲業」。