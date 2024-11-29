高雄大同醫院定期契約勞工多達47人 勞工局：恐違反勞基法

高雄市立大同醫院明年1月長庚醫療法人接手，議員陳麗娜今主張大同醫院現職定期契約員工全數轉正。不過勞工局27日派員到大同醫院進行勞動檢查，發現大同醫院定期契約人數為47人，所訂定定期契約涉違反「勞基法」，後續將依行政程序審理，違反者得處2至30萬元罰鍰並限期改善。

大同醫院委託高醫大法人經營，合約年底約滿即將換人經營，勞工局日前派員至高雄醫學大學附設中和紀念醫院及大同醫院進行勞動檢查，發現高醫現職定期契約人數為100人，後續抽查釐清工作樣態；大同醫院現職定期契約人數則為47人。

勞工局表示，「勞基法」第9條第1項規定，僅臨時性、短期性、季節性及特定性工作才得簽訂「有期限」定期契約，例如育嬰留職停薪期間，雇主僱用替代人力，只要是「繼續性工作」就應為「沒有期限」不定期契約，按現行勞動基準法規範及勞動市場雇傭型態以繼續性工作為一般常態，非繼續性工作為例外，不容許雇主恣意與勞工簽訂定期勞動契約。

勞工局指出，大同醫院簽訂定期契約勞工，與其他簽訂不定期契約勞工工作內容大致相同，如獲轉正後改簽訂不定期契約，相關定期契約職缺計有門診／櫃台護理師、衛教護理師、職能治療師、人事招募組員、醫事檢驗師、營養師、職安管理師；查上開職務應屬有繼續性工作，依法應為不定期契約。