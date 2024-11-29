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努力學習還是漏東漏西…職場菜鳥無助「總被主管罵」 網教一招解困境

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職場新人經常漏東漏西，網友們建議他寫「工作日誌」。圖／Ingimage
一名職場新人經常漏東漏西，網友們建議他寫「工作日誌」。圖／Ingimage

職場新人剛接觸到不熟悉的工作時，經常需要花大量時間學習。一名男網友發文，稱自己剛出社會找到一份薪資2萬8、畫3D效果圖的工作，但剛入職的關係，即使很努力在記東西了，還是經常漏東漏西，被主管責罵，對此，不少網友建議寫「工作日誌」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己剛出社會，待的公司是中小型設計公司，薪資2萬8，地點在台北松山，一進公司主要是畫3D效果圖，其餘的工作較少接觸到，他需要陪上司丈量現場，跟業主開會，與廠商詢價、報價、畫圖、製作PPT等等的工作。

原PO表示，雖然之前有工程經驗，但很多細節他並不太明白，也不知道該怎麼問，導致經常「漏東漏西」，被主管或老闆責罵，就算他已經很努力在記東西了，但常常有臨時工作，造成原本的東西沒有完成，還要主管幫忙收尾，讓他感到很無助，因此請教網友們的意見。

此文一出，不少網友建議可以寫「工作日誌」，「工作日誌寫起來，有時候很有幫助」、「每天下班前會先把工作日誌完成，我是用Notion，被罵是正常的只有不涉及人身攻擊，論工作錯誤那就是要學習的地方」、「拿紙或是手機記錄下來，可以確保事情100%不會忘記，老闆花錢希望找的是幫他賺錢的，寧願慢也不要讓他賠錢」。

也有網友分享寫工作日誌的小技巧，「拍照，畫圖，記錄，跟客人對照版本，如果客人不理我或沒空就約時間」、「你被叫去做甲工作，紀錄誰叫你做，是做甲工作，做的是什麼，花多久的時間，等等。一個一個做紀錄。被叫去做乙工作，一樣紀錄誰，工作內容，花時間多久等等」。

上司 新人 職場

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